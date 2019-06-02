申請美簽新制上路！須交出5年內所有社群帳號　影響1471萬人

▲ 現代人社群帳號多到自己都不記得。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

國際中心／綜合報導

美國國務院頒布新規定指出，即日起所有美國簽證申請人都需提供社群媒體帳號名稱、以前使用過的電子信箱和手機號碼。這是總統川普（Donald Trump）政府「極端審查」的巨大擴展，進一步加強審查遊客及潛在移民。

國務院1日宣布，已經更新移民及非移民簽證申請表格，要求幾乎所有申請人提供包括社群帳號在內的個資。根據《聯邦公報》，這項改革在2018年3月提出，今年6月起正式生效，預估每年將有1400萬名遊客及71萬移民將受到影響，包括希望到美國經商或受教育的人。

國土安全部對此指出，「審核簽證申請時，國家安全是我們的首要任務，每一名可能前往美國的旅客和移民都需經過廣泛的安全檢查。我們一直在努力尋找能夠改善篩選程序的機制，以保護美國公民，同時也允許外國人合法赴美旅遊。」

在此之前，只有符合曾去過恐怖組織控制地區等要件的申請人應接受額外審查，須提供社群帳號、過去的電子信箱及手機號碼，每年約有6.5萬人。但本月上路的新制幾乎適用於所有移民及非移民簽證申請人，僅特定外交及官方簽證申請人可豁免。

新版簽證申請表列出多個社群媒體，要求申請人填上過去5年間使用過的帳號名稱，申請人還須自主寫下表格沒有列出的媒體平台帳號，以及5年間內使用過的手機號碼、電子信箱、旅行紀錄、驅逐出境紀錄、是否有家人參加過恐怖組織活動等資料。