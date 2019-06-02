俄炸藥廠連爆「冒蘑菇雲」79傷！200棟建物受損　當局下令刑事調查

▲ 當局已對此展開刑事調查。（圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯首都莫斯科以東一間炸藥廠昨（1日）發生接續爆炸事件，根據最新統計數據，至少超過200棟建物遭受波及，已知79人受傷，而爆炸聲響之大，就連隔壁小鎮也聽得到。目擊者稱，當時傳出第一起巨大爆炸聲後，警報隨即響起，「沒過多久又發生一次爆炸，窗戶被炸碎、煙霧瀰漫，接著就失火了。」

綜合俄羅斯衛星通訊社、RT等外媒報導，事發地點正是下諾夫哥羅德地區（Nizhny Novgorod Region ）捷爾任斯克市（dzerzhinsk）的「結晶體」（Kristall）炸藥廠，目前已確定第一起爆炸引發後續2起爆炸，隨後不久便起火，廠區共有5棟建物損毀，全市另有200多棟建物受到波及，傳出多起窗戶碎裂、天花板墜落的消息。

請繼續往下閱讀...

▲ 當地許多店家遭受波及。（圖／CFP）

爆炸發生後，根據推特流傳的畫面，大量濃煙飄散至空中，久久不散。當地居民提到，這場爆炸的衝擊力道相當大，「聽到超大的爆炸聲，我們很害怕，就連房子、屋頂全都在搖晃。」

消防單位花費數小時才把火勢撲滅，多達350名技術團隊以及其他相關人員都趕到現場進行後續處置。工廠管理部門事後證實，在第一起爆炸地點工作的5名工作人員已全數撤離。

此次爆炸主因很有可能是「違反相關技術安全規定」所引起，當局目前已對此展開刑事調查。據了解，事發地點的炸藥廠「結晶體」是俄羅斯軍用和民用炸藥技術的開發商之一。