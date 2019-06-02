不甩大Logo風潮！BAO BAO用鮮豔的三角形過秋冬

▲秋冬系列的BAO BAO顏色鮮豔，托特包13,200元、化妝包7,600元。（圖／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

大Logo正夯但堅持做自己也很好，不管用什麼方式，只要辨識度高、好看好用，自然吸引人，這時候舉出ISSEY MIYAKE（三宅一生）的BAO BAO當例子，應該沒人會反對？一堆三角片集合變成包包，沒Logo但一眼明暸，最新的秋冬系列中，除了經典手袋，也有化妝包、卡夾等，不管想裝什麼，都有BAO BAO。

組成BAO BAO的等腰三角形可是「黃金比例」，意指兩邊與底邊是1:1.618，達文西的名作《維特魯威人》、《蒙娜麗莎的微笑》中，都運用了黃金比例，據說，那會讓視覺感到美。實用的現代醫術，一直存在於三宅一生的作品中，BAO BAO亦然，在平面與立體間恣意變換，使用時也能感受到其中的奧妙。

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▲BAO BAO光澤晶透水桶包39,600（左起）、33,200元、32,200元。



▲BAO BAO鄰光鋁金經典托特包21,600元（左起）、矩形包14,200元、19,600元。

托特包是最常見的經典，秋冬有顏色鮮豔的土耳其藍、黃、綠等，長背帶的矩形包是輕便裝束的好夥伴，可提可背的款式更加強實用性。小配件更是日常生活中的要角，如果正好要送禮物，化妝包、卡夾是蠻不錯的選擇。

▲秋冬系列BAO BAO卡夾4,200元。（圖／品牌提供）

除了BAO BAO，不以Logo走天下最著名的還有BOTTGA VENETA，編織是品牌靈魂，工藝與呈現方式都不在話下，最近更從其中走出新意，運用放大的格紋等手法，融入編織精神，讓手袋更千變幻化。

▲BV手袋有新意，把編織格紋放大，或是完全不見編織設計。



▲BV的Veneta編織包是經典設計。（圖／翻攝BV官網）

川久保玲COMME DES GARÇONS的小皮件也是用獨特的圖案說明身份，而非Logo，不過COMME DES GARÇONS的模式很多，有四瓣花、圓點、星星等等，品牌名僅小小地印在上方，拉鍊是另一個好認的點，不管長夾、短夾、零錢包，幾乎清一色是拉鍊款，不用Logo照樣有特色。

▲COMME DES GARÇONS的小皮件用圖案表明身份。（圖／翻攝Dover Street Market、farfetch）

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