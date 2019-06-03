今夏必敗「保齡球衫」！換裝5分鐘就能出門，一定要囤個幾件

天氣開始熱了，室外熱、室內冷氣又強，到底該怎麼穿才好？衣櫃裡的夏季衣服也該換新，而想要一秒跟上最新潮流穿搭，新派的保齡球衫─四四方方短袖襯衫，也就是老式保齡球衫的現代版，一定要囤個幾件，這樣一來，挑戰5分鐘換裝完畢出門的夢想就不會這麼遙不可及。







一般的保齡球襯衫設計包含幾個重點：大地色為主、簡單幾何圖案、左邊會有個小口袋，高級版保齡球衫會使用絲質。早期這種襯衫只是保齡球隊服，並非時尚單品。

而當時尚圈吹起復古趨勢，將保齡球衫改良成新派、時髦的摩登設計。那新派的保齡球衫是誰在做？為什麼品牌熱衷於改良這款復古設計呢？

以倫敦為據點的韓國設計師Rejina Pyo採用免燙的皺褶緞面布料，一系列的冰沙色調在一片黑色之中顯得特別有精神；紐約新秀Sandy Liang 則推出豹紋印花的雙縐綢材質。關於這款設計衣服的燙整也極為簡單，掛在浴室門後來個溫和的蒸汽浴就夠了，洗滌上也不需繁複程序。總之你懂的，最省事的衣服最令人動心。





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保齡球衫的四種穿搭，讓你快狠準的跟上時尚潮流！

下襬不要扎進去並搭配輕便的運動鞋，保齡球衫緩和鉛筆裙那股正經八百的辦公室味道，不過，要是搭配蝴蝶結襯衫就沒這種效果了。

內搭中長連身裙或薄長袖加直筒牛仔褲，就適合充當夏天的輕便外套，在西裝外套顯得太重或太熱的日子裡特別實用。



如果非穿整套西裝不可，保齡球衫也是恰恰好的選擇，既不像一般長袖襯衫那麼正式，也不怕像T恤那麼休閒感。

最後，在辦公室以外的地方，也是保齡球衫的天下。Chanel在2019春夏伸展台上以自行車短褲搭配短袖工作衫，Marni的圓點風格或Acne的亞麻款特別適合罩在泳衣外面。

換句話說，今年夏天你終於可以遵守航空公司的登機行李尺寸限制了，懶散第一次看起來這麼好看呢。

※文字：Julia Hobbs, Tiffany Leu | 編輯：Tiffany Leu |

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