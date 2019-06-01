離死亡最近的地獄8小時！美媽旅遊聖地遭綁架暴虐：我不懂自己怎麼活得下來

記者林瑩真／綜合外電報導

「妳要如何說服你的父母、孩子，當他們看著妳傷痕累累的臉，妳還要說著自己沒事？」美國德拉威爾（Delaware）一名媽媽在臉書PO文述說，自己去加勒比海的島國多明尼加共和國（Dominicana）旅遊，卻遭到陌生人綁架毆打整整8小時，讓她險些喪命！

▲塔米出國旅遊，卻遭人綁架毆打，差點喪命。（圖／翻攝自Facebook／Tammy Lawrence-Daley，同下）

「這是我的故事，我的真實生活，請不要發表負面評論。」塔米（Tammy Lawrence-Daley）表示，她與丈夫及一對好友在1月底前往知名渡假勝地多明尼加共和國遊玩，第2天晚上，她想前往隔壁大樓的休息室吃些點心，並拍攝海灘邊月亮照映在大海上的美照，誰料，她連海邊都還沒走到，就被一名身穿渡假村制服的男性綁架。

塔米說，當她穿過建築物之間的大廳時，就覺得出奇的安靜，這時突然聽到沉重的腳步聲，還來不及反應，就被人推入一間未上鎖的維修室，並用手臂緊緊環繞著塔米，讓她根本無法動彈。

「我不會細講每件事的血淋淋細節，但是請知道，我在那刻用盡所有來抗爭。」但是男子太過強大，在接下來整整8個小時內，塔米只能承受著痛苦與恐懼，多次被勒到失去知覺、身體宛如毒品般沒有生氣、頭被踢了一腳、身體被棍棒打了一頓，野蠻的襲擊下，塔米接連昏迷，甚至不明白自己怎麼活得下來。

塔米指出，她在晚上10點半左右失蹤，直到8個多小時後才被發現，她的丈夫與友人三度前往渡假村前台，懇請保全尋找塔米，但保全一度以為她是在海灘上喝醉才找不到人，所幸，最後她真的被找到，並立刻送往醫院急救，保住一命。

請繼續往下閱讀...

▲塔米PO文描述受害過程，並提醒女性外出旅遊千萬小心。

塔米在醫院待了5天，進行大大小小的手術來修復她的傷口，至今都還有神經損傷問題需要治療。但當地警方僅找到血跡斑斑的拖把柄及維修帽，在塔米無法確認攻擊者的情況下，這幾乎沒有意義，渡假村不會承擔任何責任，塔米也無法尋求任何賠償。

直到4個多月後，塔米才終於有勇氣講述這個故事，「這個人以為他殺了我，但他失敗了，他仍在那裡，一個捕食者，等待下一個受害者。」塔米只希望，所有女性都應該更多的意識到安全問題，不要在陌生的地方一個人行走，要保持警覺、聰明應對，因為或許下一個受害者就沒有這麼幸運了。