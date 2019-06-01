世界最危險職業！工作5天可賺進300萬　但每7天會有1人身亡

▲只要工作5天就能賺進3百萬，卻時常缺人，你敢應徵嗎？（示意圖／Pixabay）

國際中心／綜合報導

有一種工作一年只需5個工作天，就能賺進新台幣300萬，這麼高的報酬卻時常在缺人，因為這工作可說是世上最危險工作之一，死亡率是普通工人的50倍，平均每7天便會有1人喪生，這種讓人望之卻步的工作就是「阿拉斯加捕蟹人」。

位於俄國堪察加半島（Poluostrov Kamchatka）與美國阿拉斯加州的交界處，有一個名為白令海峽海域，是盛產海蟹最豐富的地方之一。那裡有一種巨大的螃蟹，身披紅色硬殼，是蟹族中的王者，大家稱為阿拉斯加帝王蟹。帝王蟹的美味深受饕客喜愛，為了這個海味，無數的捕蟹人付出生命代價。

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▲捕蟹人是一份非常危險的工作。（圖／達志影像／美聯社）

根據統計，「阿拉斯加捕蟹人」的傷亡率比一般工作高出50倍，平均每7天便會有1名捕蟹人喪生，死亡率極高。這是因為他們不但要面臨惡劣的天氣，還要在無法想像大的海浪裡捕蟹，由於白令海峽捕蟹季節在每年冬天，除了氣候寒冷，還經常會出現北極圈風暴。

捕蟹人每次出海時間約5天到12天不等，每天的工作時間近20個小時，極度的疲勞加上寒冷的氣候， 會使捕蟹人的反應逐漸變得遲鈍，在顛簸打滑的甲板上開始站立不穩，因此，很多人被海浪擊中、溺水身亡。

但在高風險的同時，也會有高回報，平均每艘捕蟹船可以捕獲大約20噸的螃蟹，每位捕蟹人平均5天就可以賺進2到10萬美元（約新台幣63萬至315萬元）。

▲阿拉斯加的帝王蟹是蟹族中的王者。（圖／達志影像／美聯社）