看上同事未婚妻！　噁男「戴著電子腳鐐」闖家中性侵害她6樓跳下亡

▲ 女子為避免被性侵不幸身亡。（圖／翻攝pixabay）

國際中心／綜合報導

南韓發生一起驚悚的案件，一名女子為躲避欲性侵她的3旬男性友人，自6樓窗戶跳下。男子隨後到1樓將女子背上樓，將她獨留家中後逃離，導致女子身亡，日前被警方逮捕。最新案情指出，受害女性是男嫌公司前輩的未婚妻，2人彼此認識，且男子犯案當時還因為性侵前科而戴著電子腳鐐，震驚社會。

全羅南道順天警察署28日宣布，預計依性侵友人致死的罪名，向法院申請對36歲男嫌的拘捕令。綜合韓媒報導，男子5月27日凌晨和前輩一起喝酒，見前輩睡著後便在清晨6時15分找上他未婚妻的住處，試圖性侵。警方推論，女子強烈反抗，過程中不得不自6樓往下跳，不幸摔落1樓花壇，但當時還未斷氣。

警方調出監視器影片，確認男子在離開案發現場前先將摔落一樓的女子扶到公寓裡的畫面，發現男子居然戴著電子腳鐐，才查出他2013年曾因性侵被判刑，目前正戴著電子腳鐐，接受保護觀察，案發當天的行蹤也都被保護觀察所記錄下來。

男子接受訊問時坦承意圖性侵，但否認殺害女子。警方指出，「首先會依性侵致死罪嫌申請拘捕令，通過後再仔細追究殺人罪嫌；目前正在調查電子腳鐐監督工作是否有疏漏。」

另一方面，驗屍結果指出，死者頸部曾經受到強力壓迫，死因可能是窒息死。警方對此則表示，也可能是男子為阻止不斷掙扎的女子，以雙手勒住她的頸部導致她斷氣，才會掉到一樓，目前正朝凶殺案方向偵辦。