美防長談南海暗批中國：侵蝕他國行為必須停止

▲ 這是夏納翰自出任代理國防部長以來，首次發表重要演說。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

年度亞洲安全會議第18屆「香格里拉對話」（The Shangri-La Dialogue）1日進入第2天，美國防部代理部長夏納翰（Patrick Shanahan）今上午演說時有意把矛頭指向中國，強調「某些行為者」試圖破壞國際秩序，侵蝕他國主權的行為必須要停止。

綜合CNN、路透社等外媒報導，美方向來抱持著維護、推動印太地區自由開放的立場，而中方則是宣稱擁有幾乎整片南海的主權。儘管夏納翰今天的批評言論並未直接點名中國，但強調「行為者」在印太地區使用高壓手段，包括興建人工島嶼、在有爭議地區部署先進武器系統、國家資助的軍事民用技術竊盜等，而這些全都是美方先前指控中方的活動。

根據夏納翰的說法，華府在印太地區的盟友與合作網絡遠比中國更加深入廣泛，且從安全角度來切入，印太地區是美國最重要的戰場。

接著，夏納翰提到，中國曾是美國的合作夥伴，但現在的政府必須要改變運作模式，才能再次恢復以前的合作關係，「侵蝕其他國家主權以及那些讓人懷疑中方意圖的行為都必須停止。」

此外，夏納翰也說，美中政府間存在許多信任問題需要解決，且「華為與北京政府的關係太過密切」，並強調華府關切網路攻擊和智慧財產權竊取一事。

▼ 全球多國的國防部長出席「香格里拉對話」，主談安全議題。圖為美國代理國防部長夏納翰1日與中國國防部長魏鳳和握手。（圖／路透）

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