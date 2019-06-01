母謊稱女兒重病「騙醫師10年」　動完手術從健康搞到器官損傷

▲紐曼。（圖／翻攝自臉書／Alisha Newman）



國際中心／綜合報導

美國奧克拉荷馬州34歲母親紐曼（Alisha Newman）照顧著10歲大的女兒，但在過去10年內，她卻讓孩子接受不必要的治療與手術，不斷告訴起碼6個州的多名醫師，女兒的健康出現狀況，但每次檢查後卻都沒有任何異狀。醫院則認為，紐曼可能患有代理型孟喬森症候群（Munchausen Syndrome by Proxy）。

BuzzFeed新聞報導，紐曼本周被指控兩項罪名，包括虐待身體與疏忽照顧孩子。事件之所以曝光，是因為女兒5月7日被送往威州的兒童醫院，出現嚴重休克、腎功能衰竭、終端器官損傷等症狀。

紐曼告訴醫護人員，她的女兒罹患多種疾病。然而，該家醫院2016年曾檢查過孩子的健康狀況，當時並沒有診斷出問題，進一步調查其他病歷後，竟發現這名母親經常提供誤導性的資訊，導致小孩長期接受不必要的醫療行為。

多名曾與紐曼接觸過的醫師都認為，她可能患有代理型孟喬森症候群；此種心理疾病是指照顧者刻意捏造被照顧者的身心狀況，進而得到關注，嚴重的案例可能還會導致死亡。

女兒僅11周大時，紐曼就告訴醫師，女嬰無法接受餵食，反而激烈嘔吐，體重快速下降。儘管當時醫療人員認為孩子很健康，但出於母親的擔憂，還是放置了鼻胃管。

紐曼持續來到醫院，孩子5個月大時，她堅稱女兒心臟有問題。兩家醫院都做了全面檢查，結果發現小孩的心臟功能正常。

直到女兒2歲大時，紐曼又前往杜克醫院（Duke Hospital），她想讓孩子接受心臟檢查。她告訴醫師，女兒有神經系統功能障礙，體溫忽高忽低，而且皮膚還變成紫色的。

院方當時評估，儘管孩子的狀況都正常，但基於患者母親提供的病史，還有兒科醫師的報告指出她的心率確實較低，便決定進行手術，安裝心律調節器。

根據威州兒童醫院提出的投訴報告，這名女童沒必要使用心律調節器，過程中都是她的母親堅持要使用。此外，紐曼被告知無法替換心律調節器後，她又前往奧克拉荷馬州的醫院，轉告另一位不知情的醫師，謊稱是威州的醫師建議要替換心律調節器；女兒接著被安排手術，裝上新的儀器。

漫長的求診過程中，紐曼除了堅持要女兒使用餵食管、心律調節器，她還一度要求醫療人員植入人工血管，她在6個州不斷找尋醫師，結果使得女兒被迫接受多餘的醫療程序，很多行為甚至會帶來生命風險。

據了解，紐曼本身是一名護理師，才得以誤導不同的醫療人員。她的律師表示，紐曼患有精神疾病，並不是故意要傷害女兒。目前她無法接觸女兒，若被定罪，恐怕面臨27年徒刑以及7.5萬美元罰金。