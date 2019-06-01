台韓中仍禁福島水產…杜特蒂允諾「菲國願進口」　安倍：感謝並歡迎

▲杜特蒂表示將解除對日本水產品的進口禁令，安倍晉三對此表示感謝。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

日本首相安倍晉三5月31日在東京與菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）舉行高峰會，杜特蒂表示，有意願解除對福島縣水產品的進口禁令。對此，安倍晉三則表示，很感謝並歡迎菲國此決定。

綜合日媒報導，2011年3月，福島第一核電廠核災後，各國紛紛禁止進口日本福島縣的水產品，其中，菲律賓禁止進口福島縣產的4種水產品，包括鱒魚、玉筋魚、石斑魚、香魚，至於日本其他縣市的牛肉、蔬菜、水產品等，則須附上輻射物質檢驗報告。

不過31日與安倍晉三結束第7次會談後，杜特蒂在會談後的聯合記者會上表示，將解除禁止進口一事。外界認為，在台灣、中國、南韓等國家仍禁止進口日本水產品之際，菲律賓此舉對於想要破除水產品不實謠言並擴大出口的日本來說，非常有利。

對此，安倍晉三則表示，很歡迎菲國的解禁決定，未來會徹底檢查福島縣的農林水產品，確保安全，同時要求各國放寬或解除進口禁令，破除水產品不實謠言。不過日本農林水產省主管指出，菲國要解除禁令的時間、魚類、數量，以及是否還要附上輻射物質檢驗報告等，都尚不清楚。

此外，雙方也針對北韓去核化、綁架日本人質、南海問題等進行討論，並達成同盟，特別是在海洋安全保障領域有合作共識。