川普對墨加徵關稅關鍵曝！美媒：財長貿易代表反對　談判5日華府登場

▲ 美國財政部長梅努欽（左）及美國貿易代表萊特海澤（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普的關稅戰目標轉向墨西哥，揚言10日起對墨西哥進口商品加徵關稅。但消息人士透露，美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）都對此抱持反對立場，且川普此舉讓他們感到相當「措手不及」。據了解，川普是被電台對邊境移民人數激增的保守派言論激怒後，才決定加徵關稅。

綜合路透社、CNBC報導，川普30日透過推特宣布，為了阻止非法移民入境，美國從墨西哥進口近3600億美元貨品10日起加徵5%關稅，若非法移民人口沒有改善，關稅稅率將會逐月攀升，7月1日起上調至10%、8月1日起調至15%、9月1日調至20%，最終在10月1日調漲至25%。

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▲ 報導指出，川普急於把移民議題視為2020年競選連任的重點之一。（圖／路透）

消息一出，儘管美國貿易代表辦公室發言人傑夫愛默生（Jeff Emerson）表示，萊特海澤「支持總統且力挺總統所做的事情」。但知情人士提到，在關稅方面，萊特海澤和川普的想法存在分歧。據了解，萊特海澤曾透露，對墨西哥徵收關稅的舉動，可能會讓國會批准美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）這件事情上變得更加複雜。

2名政府官員表示，川普近期對美墨邊境局勢的不安感越來越重，且對政府沒有採取行動阻止移民湧入感到沮喪失望。CNBC披露，川普對墨西哥加徵關稅的舉動與梅努欽、萊特海澤的立場不同，且此一決定的關鍵原因，是川普被電台對邊境移民人數激增的保守派言論所激怒。

談及美墨關稅一事，墨西哥外交部長艾布拉德（Marcelo Ebrard）表示，他已與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、白宮高級顧問庫許納（Jared Kushner）通過電話，雙方已展開協商，但面對面的談判要在5日才會在華府舉行。

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