川普推特喊話：6月正式展開競選2020造勢活動

▲川普在推特喊話將角逐連任。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）5月31日透過推特表示，他6月18日將在佛州宣布競選連任，角逐2020總統大位，屆時參加這場活動的還有他的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump），以及副總統潘斯（Mike Pence）跟他的老婆凱倫（Karen Pence）。

《路透社》報導，川普上月31日在推特宣布，他將在6月18日正式展開2020連任競選活動，地點則在佛州奧蘭多擁有兩萬個座位的安麗中心（Amway Center）。事實上，他已開始替連任籌備資金，也舉行好幾個月的集會。

佛州被川普視為第二個故鄉，2016年總統大選他在這裡取得勝利。對於中西部的賓夕法尼亞州、密西根州、威斯康辛州，都曾讓川普嚐到獲勝的滋味，他的競選團隊更加關注這些搖擺州。

自從川普2017年初正式上任後，美國失業率屢創新低，經濟增長強勁，這是可能讓他成功連任的重要因素。不過，他現在要面對前副總統拜登（Joe Biden）的挑戰；民主黨的拜登4月正式宣布參選2020年大選候選人資格，他被川普嘲諷為「瞌睡喬」（Sleepy Joe）。