中國6/1起對美國600億美元商品加徵關稅　2493項達25%稅率

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透社，資料照）

國際中心／綜合報導

美中貿易談判破局，美國總統川普（Donald Trump）把總值2000億美元（約新台幣6.3兆元）、共5700多項中國商品關稅從10%調高至25%。中國隨後也宣布，1日起對價值600億美元（約新台幣1.89兆元）美國商品課稅，稅率5至25%不等，調高的貨品高達5140項，其中提高25%稅率的產品就高達2493項，農產品和食品影響最大，讓貿易戰進入新的階段。

中國財政部表示，將針對600億美元（約新台幣1.89兆元）的商品，依商品內容課徵10%、20%、25%不等關稅，之前加徵5%關稅的項目仍繼續加徵5%關稅。其中，課25%關稅的商品達2493項，包括美妝、廚具、運動器材、酒類、輪胎、紡織品、玩具等。

川普才表示，因為懲罰性關稅的執行，已經造成中國「毀滅性影響」，企業已經帶著公司逃離中國，紛紛前往越南和其他亞洲地區，並指「中國非常想要與美國達成協議」。而後他也下令，另外針對3250億美元（約新台幣10.25兆元）、共計3805項的中國商品課徵25%關稅。