美空軍官校畢典唱名台灣！國軍激動揮國旗　網感動：起雞皮疙瘩

▲川普出席空軍官校畢典，國軍現場揮舞中華民國國旗。（圖／翻攝US Air Force Academy fb，下同）



國際中心／綜合報導

美國總統川普日前出席空軍官校畢業典禮，並出席授證，現場包括中華民國國軍等10名非美國籍的外籍畢業生，讓人感動的是，當主持人介紹台灣時，赴美參訓的國軍人員還站起來，揮舞中華民國國旗，現場也以熱烈的掌聲來回應。

美國空軍官校日前舉辦第61屆畢業典禮，現場共有989名畢業生出席，包括多位台灣派去受訓或進修的國軍。影片中2:07:27處開始，主持人一一唸出這10個非美國籍畢業生的國家名字，包括哈薩克、羅馬尼亞、突尼西亞、盧安達、南韓、台灣、泰國、菲律賓、新加坡及斯里蘭卡。

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當主持人唸到台灣時，國軍人員特別起立，大力揮舞中華民國國旗，引起現場一片叫好掌聲。這次川普除了特別親自出席空軍官校畢典，還一一與每位畢業學官握手，展現經人體力，是美國近代史上少見的三軍統帥。

目前不清楚，有多少國軍參與這場畢典，根據《中央社》報導，空軍司令部截至31日晚上11時尚未回覆說明。國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲表示，相較2016年美國前總統歐巴馬參加時，中華民國國旗所在處不顯眼，此次國旗就出現在川普正後方。不少網友也紛紛感動地在影片底下留言，「恭喜台灣」、「台灣耶！」，還有人表示看了「起雞皮疙瘩」。