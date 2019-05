美空軍官校畢典唱名台灣！國軍激動揮國旗　網感動：起雞皮疙瘩

▲川普出席空軍官校畢典,國軍現場揮舞中華民國國旗。(圖/翻攝US Air Force Academy fb,下同)



國際中心/綜合報導

美國總統川普日前出席空軍官校畢業典禮,並出席授證,現場包括中華民國國軍等10名非美國籍的外籍畢業生,讓人感動的是,當主持人介紹台灣時,赴美參訓的國軍人員還站起來,揮舞中華民國國旗,現場也以熱烈的掌聲來回應。

美國空軍官校日前舉辦第61屆畢業典禮,現場共有989名畢業生出席,包括多位台灣派去受訓或進修的國軍。影片中2:07:27處開始,主持人一一唸出這10個非美國籍畢業生的國家名字,包括哈薩克、羅馬尼亞、突尼西亞、盧安達、南韓、台灣、泰國、菲律賓、新加坡及斯里蘭卡。

當主持人唸到台灣時,國軍人員特別起立,大力揮舞中華民國國旗,引起現場一片叫好掌聲。這次川普除了特別親自出席空軍官校畢典,還一一與每位畢業學官握手,展現經人體力,是美國近代史上少見的三軍統帥。

目前不清楚,有多少國軍參與這場畢典,根據《中央社》報導,空軍司令部截至31日晚上11時尚未回覆說明。國防安全研究院資源與產業研究所長蘇紫雲表示,相較2016年美國前總統歐巴馬參加時,中華民國國旗所在處不顯眼,此次國旗就出現在川普正後方。不少網友也紛紛感動地在影片底下留言,「恭喜台灣」、「台灣耶!」,還有人表示看了「起雞皮疙瘩」。

