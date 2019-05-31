夏于喬圓夢穿絕美婚紗　挑戰紅禮服不怕俗掉

▲夏于喬（右）穿她夢想中的白紗，與導演林書宇拍婚紗照。（圖／翻攝夏于喬臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

34歲的夏于喬與43歲的《百日告別》導演林書宇宣布結婚，她在臉書公布重遊兩人第一次出國旅行之地--日本小豆島拍攝的婚紗照，無論是人或景都美極了，她特別感謝婚紗禮服品牌Jasmine Galleria為她圓夢，打造她心中的夢幻白紗與禮服，當最美的新娘。

請繼續往下閱讀...

▲與Jasmine Galleria團隊討論訂製的白紗，讓夏于喬圓夢。

夏于喬對於婚紗造型頗有見解，Jasmine Galleria團隊依她的想法量身訂製，於婚紗照中曝光的白紗，領口與公主袖為細緻蕾絲，搭配心形剪裁的禮服，甜美優 雅，她同時搭配新娘頭紗，微風吹來頭紗與裙襬跟著飄起，非常浪漫。

▲夏于喬穿白紗同時搭配頭紗，風徐徐吹來飄起好浪漫。

婚紗照曝光的另一套紅色禮服，則顯得喜氣，但沒有花俏的珠繡綴飾，僅以俐落的心形領口剪裁當亮點，不落俗套，也襯出夏于喬滿滿的甜蜜與幸福感。

▲喜氣的紅色禮服上身，盡顯夏于喬的幸福甜蜜。

替夏于喬圓完美婚紗夢的Jasmine Galleria，於1985年由台灣人Jade Yin於芝加哥創立，過世後由妹妹Christine Yin接手經營，2016年回到台灣開店，打造白紗、晚禮服、雞尾酒小禮服等，不少女星登紅毯選擇其設計，郭書瑤曾在金鐘獎連換兩套Jasmine Galleria深V禮服展露好身材。