奧斯塔羅12星座一周運勢0603-0609　射手幸運數字是01、巨蟹感情穩定中

20190603-0609奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：牡羊座事業運最旺！穩定、踏實的學／事業發展，讓自己安心不少，因為如此，才會願意留在目前的環境中努力，這對於一般的上班族來說，將會是不錯的消息，若是自有事業或業務性質的朋友，相反的則是要積極一些囉！

TOP2：水瓶座愛情運最旺！穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情安心許多，另外，下周是個提出承諾的時間，奧斯建議，可以提出些許承諾強化雙方的感情喔！

TOP3：金牛座金錢運最旺！正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友，將在下周開始獲得回報囉！

本周需注意星座

1.天蠍座事業運需要留意：在學／事業方面，存在對自我的不信任以及不安全感，而這樣的狀況，也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動。

2.天秤座愛情運需要留意：長久感情中的問題在下周浮現，並且會讓雙方對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，不過，藉由溝通或許能帶領彼此前進，但也別忘了另一半的情緒與感受喔！

3.獅子座金錢運需要留意：正財運平穩，偏財運較不好，如果想個樂透，那就要有做善事的心理準備了。

牡羊座

開運顏色：黃色

幸運數字：13

整體運勢★★★★

解析：踏實、穩定，將充滿牡羊朋友下周的生活中，過往煩雜擾人的事情，都在下周減緩許多，並且會感到開心愉悅許多，因為如此，要讓自己有值得信賴與可靠的感覺，才會讓周遭的朋友，感到安心許多，因此要好好把握下周囉！

愛情運勢★★★★

解析：平穩的感情發展，讓自己感到踏實許多，但需要注意下周在情感方面的激情，將會減緩許多，因此下周相處時，要多添加點熱情或激情，才會比較好，而單身的朋友，若有屬意的人，下周可以表示心意喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：穩定、踏實的學／事業發展，讓自己安心不少，因為如此，才會願意留在目前的環境中努力，這對於一般的上班族來說，將會是不錯的消息，若是自有事業或業務性質的朋友，相反的則是要積極一些囉！

金錢運勢★★★★★

解析：正財運優於偏財運，理財能力與直覺，將在下周強烈許多，所以多著重在理財規劃，會是個不錯的選擇。

金牛座

開運顏色：綠色

幸運數字：98

整體運勢★★★★

解析：金牛朋友一定要好好把握下周，過去辛苦付出的勞累，都在下周逐漸獲得回報，並且有許多的辛苦，也都在下周告一段落，而這樣難得的安穩，可是你嚮往已久的，不過，奧斯還是要提醒，雖然下周會是豐收安逸的一周，但也別因此停下努力的腳步喔！

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於感情的努力與付出，都在下周開始收穫，所以在感情中也顯得成熟許多，而感情的發展方向，也都在兩人的預期之中，將會是不錯的一周，若有求婚打算的朋友，下周也可多考慮看看。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周在學／事業方面顯得順利許多，若過去對工作上有努力付出的朋友，下周也有望開始獲得回報，雖然過去存在著辛苦與勞累，但隨著下周的回報，也不會那麼在意了。

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友，將在下周開始獲得回報囉！

雙子座

開運顏色：紅色

幸運數字：85

整體運勢★★

解析：過往扎下的根基，將在下周動搖起來，所以會讓雙子朋友在下周面臨一些困境，像是工作上的瓶頸、事業的困難，奧斯提醒下周在面臨狀況時，一定要好好想想其他的出路，以免讓自己沒有退路。

愛情運勢★★

解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方也都無法掌握未來，而彼此的重心，將會失去方向，所以一定要好好調整感情世界裡的步伐喔！

事業（學業）運勢★★

解析：過往學／事業穩定的朋友，下周也將開始動搖起來，將會是不太穩的一周，而且工作上要多留意細節，並且避免粗心大意，才不會因一周的不穩，影響到之後的工作狀況。

金錢運勢★

解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，像是交通罰單之類的，或是有莫名的花費，所以下周一定要多加注意囉！

巨蟹座

開運顏色：橘色

幸運數字：74

整體運勢★★★★

解析：對於現況的不滿足，讓巨蟹朋友下周變得積極許多，另外，下周的態度與想法也變得踏實許多，因此下周將立下不錯的基礎，而過往的經驗，也讓自己下周安心許多，其中，奧斯建議可多做學習的動作，因為下周的學習運相當良好，並且學到的都將在日後用上，所以要多把握這難得的學習運喔！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方積極踏實的為這段感情努力，同時，也將立下不錯的感情基礎，使雙方下周能有無憂無慮的感情生活，會是順心愉悅的感情周期。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：自我能力的提升，在下周反應於工作上，而腳踏實際的工作態度，也將展現於工作上，讓自己顯得游刃有餘喔！

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財。

獅子座

開運顏色：黑色

幸運數字：53

整體運勢★★

解析：下周累意將充滿在獅子朋友的生活當中。或許是工作上、生活中的瑣碎事情多了起來，才會讓你下周感到煩躁與厭倦，另外，這樣的狀況也導致了一些問題，所以下周要適時的放鬆自己，才會有狀況的改善喔！

愛情運勢★★★

解析：雖然雙方都願意為了這段感情努力，不過，卻忽略了對方的想法或感覺，導致這樣的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像太過美好，所以下周面臨現實狀況時，難免會有落差感，要多加注意囉！

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業的部份，則無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於一般上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。但若是自有事業的朋友，下周則要注意事業停滯的狀況，要再抓緊腳步多努力些。

金錢運勢★

解析：正財運平穩，偏財運較不好，如果想個樂透，那就要有做善事的心理準備了。

處女座

開運顏色：白色

幸運數字：86

整體運勢★★

解析：下周處女的朋友，對於目前的環境感到些許的無力，長久以來不肯正視的問題，將在下周重新面對，才能完全解決，因此內心才會感到疲憊與無奈，奧斯建議，下周要多重視心靈層面的問題，並且在感覺煩躁或無力時，多多放鬆自己，或許就能改善許多喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方之間的問題，在下周會願意花時間解決，不會像過去有著逃避的感覺，同時，也會嘗試將問題拿出來溝通，所以下周會是個處理問題的一周，若過去有什麼想法或感受，都可以拿出來討論與溝通。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，與職場上同事的關係，將在下周改善許多，奧斯建議，下周要好好把握，因為工作上的狀況，在下周都能減少許多，不過，前提是對自我的信心建立。

金錢運勢★★★

解析：下周正偏財運都平淡許多，沒有太大的起伏，值得一提的是，下周若有投資動作的朋友，千萬不要把雞蛋放在同一個籃子裡喔！

天秤座

開運顏色：紫色

幸運數字：75

整體運勢★★

解析：下周將是天秤的朋友休息、停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力，都在下周不堪負荷，並且逐漸從內在的壓力，轉往外在的情緒與行動，奧斯建議，適時的休息轉換一下心情，才能讓自己重新面對目前的狀況喔！

愛情運勢★★★

解析：長久感情中的問題在下周浮現，並且會讓雙方對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，不過，藉由溝通或許能帶領彼此前進，但也別忘了另一半的情緒與感受喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：對於目前的學／事業，感覺不像以往有熱情，而下周在面對工作與學業，都會感到些許的無奈，並且會有異動的想法出現。

金錢運勢★★

解析：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

天蠍座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：24

整體運勢★★

解析：下周天蠍的朋友有點自找麻煩，面對許多事情多了猜忌，而這樣的狀況，讓自己下周顯得焦躁許多，面對這樣的狀況，下周要適時的向朋友求助，並且如果有解決不了的問題，就別在自己腦裡塞了，以免煩躁的狀況更加明顯喔！

愛情運勢★★

解析：下周安全感的降低，將增加感情的猜忌狀況，所以你的另一半在下周也會比較有壓力，奧斯建議，下周要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題喔！

事業（學業）運勢★★

解析：在學／事業方面，存在對自我的不信任以及不安全感，而這樣的狀況，也影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要多加注意情緒上的波動。

金錢運勢★★

解析：正財運以及偏財運都不太理想，需要多注意情緒造成的花費，才能避免衝動造成的花費喔！

射手座

開運顏色：天空藍

幸運數字：01

整體運勢★★

解析：下周處女的朋友，對於目前的環境感到些許的無力，長久以來不肯正視的問題，將在下周重新面對，因此內心才會有無奈的心境，所以下周要多重視內心層面的問題，同時，也要在感覺煩躁時，多多放鬆自己喔！

愛情運勢★★★

解析：雙方之間的問題，在下周會願意花時間解決，不會像過去有著逃避的感覺，同時，也會嘗試將問題拿出來溝通，所以下周會是個處理問題的一周，若過去有什麼想法或感受，都可以拿出來討論與溝通。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，與職場上同事的關係，將在下周改善許多，奧斯建議，下周要好好把握，因為工作上的狀況，在下周都能減少許多，不過，前提是對自我的信心建立。

金錢運勢★★★

解析：下周正偏財運都平淡許多，沒有太大的起伏，值得一提的是，下周若有投資動作的朋友，千萬不要把雞蛋放在同一個籃子裡喔！

魔羯座

開運顏色：藍色

幸運數字：66

整體運勢★★★★

解析：下周對於成功的渴望，將會增強許多，讓魔羯的朋友下周的行動力高上許多，並且對於目前的現況感到滿足，而手邊的事情，也都在掌握之中，算是平穩發展的一周。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情付出，並且對於雙方的想法與觀念都認同不少，另外，不論是單身或有伴的朋友，建議下周周末安排個小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周渴望有新目標出現，好讓你能夠有往前衝刺的機會，因此下周在工作上要適時的休息，可別讓自己累過頭了。

金錢運勢★★

解析：要小心有散財的可能性，所以下周保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭喔！

水瓶座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：40

整體運勢★★★★★

解析：強烈穩定的感覺，將充滿下周水瓶朋友的生活當中，而外在的活潑與熱情，在下周轉入了內心的層面，不難發現在下周的生活裡，會對周遭都十分的滿意，並且有種穩定下來的感覺，而這也讓自己有了許多的安全感，會是安逸的一周喔！

愛情運勢★★★★

解析：穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情安心許多，另外，下周是個提出承諾的時間，奧斯建議，可以提出些許承諾強化雙方的感情喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：在學／事業方面，依舊繼續努力的發展，而下周是學／事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，並且這樣的狀況，也讓自己更加努力在學／事業裡頭喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友，下周可以考慮投資了，另外，本業上的努力，也可為你帶來錢財喔！

雙魚座

開運顏色：灰色

幸運數字：19

整體運勢★★★

解析：大環境的不穩定，讓雙魚的朋友，下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境，也讓心中不安的因素動了起來，所以下周會積極的尋找讓自己穩定下來的方式，算是個起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

解析：看似穩定的感情，其實存在著雙方都不願面對的問題，而下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握，才能趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★

解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，要避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜