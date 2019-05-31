開賓士超速載3歲女兒　她怪警察「害我失業」當伸手牌討300萬

▲瑪格麗塔喜歡跟名車與名牌合照。（圖／翻攝自IG／margaritatomovska）



國際中心／綜合報導

澳洲雪梨27歲女子瑪格麗塔（Margarita Tomovska）去年開著賓士超速駕駛，出庭時因為滿身名牌而受到熱議。然而，她近期卻聲稱受到警察干擾，害她找不到工作，便透過募款網站籌錢，目標是10萬美元（約台幣315萬元），「我知道你們並不瞭解我，但我真的不是壞人。」

《每日郵報》報導，瑪格麗塔去年以時速200公里開著賓士，當時她幼小的女兒坐在後面，沒有繫上安全帶，她不願停車，反而讓警方追逐10公里。她本月30日更創立募款頁面，聲稱警方針對她，導致沒有企業願意聘請她，不過至今只有4人捐錢。

根據瑪格麗塔過往在社群媒體的照片，她總是穿著名牌服飾，還能一次買下好幾個昂貴包款。她去年為了拿回車子而出庭時，還戴上Gucci的太陽眼鏡，腳上的鞋也是精品。

瑪格麗塔以負面方式成名，她沒有檢討自己所為，反而責怪新南威爾斯州（New South Wales）專門處理駕駛等相關犯罪行為的警察小組，害她始終找不到工作。她在募款網站寫道，她真的不是壞人，「這些走狗是騙子，毫無理由便反對我，我很確定我不是唯一（被針對的）。」

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▲瑪格麗塔用心經營IG。（圖／翻攝自IG／margaritatomovska）



瑪格麗塔痛訴，由於警方讓她失業，她必須要向大眾募款，「是時候該反擊，真的夠了！」她還不忘告訴粉絲，記得要多分享她的Instagram貼文。

據了解，瑪格麗塔的駕照被吊銷；當時坐在車內的3歲女兒沒有受傷，但內心非常害怕。一名警方發言人表示，瑪格麗塔並沒有被特殊小組調查；小組人員確實曾要求女子停車，不過只是單純在執行巡邏任務。

▼瑪格麗塔的生活看起來相當優渥。（圖／翻攝自IG／margaritatomovska）

