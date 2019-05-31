19歲金裕貞神複製宋慧喬　上海出席蘭芝保養品代言

▲金裕貞和宋慧喬強撞造型，各有各的美。（圖／品牌提供)

記者曾怡嘉 / 綜合報導

國民妹妹金裕貞，去年從宋慧喬手上接下蘭芝代言，昨日（5／30）上海現身水酷肌因保濕新品發布會，一頭俏麗短髮搭上超甜笑容，讓大家徹底融化。但仔細看她的公主袖洋裝竟強撞宋慧喬先前造型，接棒較勁意味濃厚。

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▲她分享除了勤做保濕，水一定要喝足。（圖／品牌提供)

去年因健康問題暫別演藝工作，再次露面剪掉招牌長髮，看起來可愛俏麗，獲得不少好評。童星出身的她，不只有著甜美外表，更有著精湛演技，是最被看好的女星。日前甜美現身上海的保養新品發布會，更和《ET FASHION》暢談她的保養秘訣。

▲金裕貞的可愛笑眼迷死一票粉絲。（圖／翻攝自IG/@kyj_phofficial)

宅女不太化妝，最重視保濕

私底下的她其實不太化妝，保養方面最注重保濕，夏季天氣炎熱，肌膚更容易缺水，她晚上入睡前、早上起來後，做完清潔後第一件事就是擦上保濕精華。熱愛四處旅行，她的化妝包內會隨身攜帶保濕噴霧，想到就噴，幫肌膚隨時補水。

▲LANEIGE 水酷基因保濕精（清爽/水潤），70ml，1,600元。

懶人3步驟養成好肌膚

她分享從小就討厭麻煩步驟，小時候保養只塗一樣護膚品，甚至覺得有時候沒卸妝也沒關係，但隨著年紀增長，開始覺得保養很重要。每天她的保養步驟就是化妝水→精華→面霜，做好基礎保濕三步驟就足夠。



入睡儀式：爵士樂+拉筋

喜歡待在家的她，睡前會放音樂舒緩情緒，尤其喜歡爵士樂。聽著音樂搭配拉筋來維持身型，這是她從小一直以來努力堅持下去的事情。

▲唇膏能快速帶來好氣色。（圖／品牌提供)

一定要帶唇膏才心安

平時最重視氣色，她最愛的就是蘭芝玻璃誘光蜜唇膏，質地柔滑水亮，顯色度更不賴。先前她在韓劇《先熱情的打掃吧》使用的就是#6性感誘紅，據說因為她的關係，這色總在缺貨中。

在 Instagram 查看這則貼文 라네즈 l Luminous Beauty（@laneige_kr）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 1 日 上午 3:59 張貼

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