GEESAA咖啡體驗館用「機器」做手沖　180元霧台咖啡限時半價促銷

▲GEESAA體驗咖啡館在三創開幕，外觀相當時尚。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

想要體驗未來咖啡館的感受嗎？在三創生活園區新開幕的GEESAA體驗館，或許能讓你窺見未來「機器人咖啡廳」的樣貌，其咖啡館內的手沖師居然是台機器，號稱內建百位達人的手沖咖啡手感，濾杯在有如唱片的唱盤中旋轉，模擬程式內紀錄的達人手沖技法，6／1至6／2期間，原價180元的霧台咖啡，還有50元的嘗鮮價。

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▲GEESAA手沖咖啡機，設計簡約時尚。

手沖咖啡近幾年在台愈來愈流行，想嘗試的民眾也愈來愈多，由於手沖咖啡所需考量的因素有很多，包括水溫、流速、沖煮方式等等的不同，都會影響泡出來的咖啡風味及品質，有時找到了喜歡的咖啡豆，在家卻沖不出相同的風味。

GEESAA智能手沖咖啡機主打「記憶功能」，將專業咖啡師的手沖技法建置在雲端平台上，透過專用APP並搭配咖啡機，就能簡單在家重現專業咖啡師沖煮原貌，也可自己設定喜愛咖啡種類的沖泡參數，還能透過APP分享給朋友。

▲咖啡師的神秘配方，儲存在智慧卡中。

GEESAA發想概念是來自於黑膠唱盤，採用黑白鏡面的簡約機身，另有唱盤式旋轉底座的特色設計，可連接iTunes音樂，並根據其節奏進行沖製，下壺與濾杯採用Hario V60系列，消費者也可使用其他品牌下壺與濾杯，為落實消費者實際體驗，在台北三創園區開設咖啡體驗館，讓民眾能實際體會其效果。

▲唱盤的底座設計，可讓濾杯隨音樂旋轉。

業者表示，咖啡體驗館目前合作的3家咖啡館為北部的爐鍋咖啡、中部的芒果咖啡與東部的虎咖啡，此外，還可以在這裡品嘗到台灣自產的霧台咖啡。6／1及6／2期間預購Coffee Dancer，加送店內任選2000元咖啡豆，且可用50元體驗價，購買原價180元的台灣霧台手沖咖啡。