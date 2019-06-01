今天開賣！UNIQLO X KAWS最終聯名　錯過這次再也買不到

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國際知名的藝術家Kaws，日前在個人IG上發佈貼文表示：「我對於6／3開賣的Uniqlo X Kaws UT系列，感到非常的興奮，因為我已經決定，這將會是我與Uniqlo的最後一次合作」，而此消息一發，便引起巨大的迴響，畢竟，大家再也買不到便宜的Kaws 服飾了。

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在 Instagram 查看這則貼文 @kaws 分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 30 日 上午 5:38 張貼

Kaws與Uniqlo的合作，自2016年開始就帶來多次的圖案T-Shirt，而在去年Kaws X Uniqlo X 芝麻街的3方聯名中，所推出的玩偶，隨即造成搶購風潮，也證明了Kaws的設計有多火紅，如今雙方將於6／3發售的「Kaws：Summer」UT系列，就會是最後一次的合作了，想必這次人們應該會蜂擁而至的購買吧！

▲造成搶購風潮的芝麻街玩偶。（圖／翻攝自IG@kaws）

細數Kaws與Uniqlo為大家帶來的3次UT系列中，幾乎每次都會有爆款的出現，其中，6／3販售的Companion與BFF公仔T-Shirt，將會出現以往沒有的全新配色，所以這次的爆款，有很大的可能性會是其中的一款。

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▲以Companion與BFF公仔為設計靈感。（圖／品牌提供）

不過，大家也不用太難過，因為Kaws只說這是與Uniqlo的最後一次合作，不代表他將來就不會推出新作品了，畢竟，先前Kaws與Dior的合作，將他的事業生涯推向最高峰，所以各位朋友將來，還是可以看到他的作品哦！

▲將Kaws事業推向最高峰的Dior聯名。（圖／翻攝自IG@kaws）

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