繼7-11之後！《全家》也推8款日韓人氣冰品　生巧克力、草莓麻糬好吃也好拍

不能輸給小七！繼上週7-11推出「世界冰品博覽會」後，全家也一鼓作氣地推出新冰品，「日韓冰紛賞」登場。首波推出25款進口冰品，有來自日本百年老店《井村屋》的「草莓麻糬冰淇淋」、「完熟芒果麻糬冰淇淋」，還有特別引進《HIKARI》的「生巧克力冰淇淋」，以及超可愛韓系冰沙，快一起來看看這8款超推的冰品。

HIKARI生抹茶風味巧克力冰淇淋

來自日本最人氣的「HIKARI生巧克力冰淇淋」，主打濃郁滑順的口感，採用小型塊狀的造型容易入口，全台限量僅1.5萬盒；另一款「HIKARI生抹茶風味巧克力冰淇淋」，甜蜜巧克力搭配微苦的抹茶味，甜而不膩，也僅限量5.5萬盒。兩款均每盒8塊，售價NT$199。

「井村屋」草莓麻糬冰淇淋

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醬汁含有栃乙女（日本產量第一的草莓王國）草莓汁，和北海道牛奶原料，像是奶油起司、巧達起司粉等，更主打以手工放置果肉於冰淇淋頂部，一開袋就能看見麻糬與果肉，還沒吃就聞到甜甜的草莓香！

「井村屋」完熟芒果麻糬冰淇淋

強調使用印度產Alphonso芒果製成的果泥，並添加泰國芒果果肉增加口感，冰淇淋的部份還添加椰子奶油，增加香氣！清爽的感覺就是金金黃黃的夏天呀。

馬卡龍甜筒

紫色系包裝繽紛可愛，將香草冰淇淋內放入藍苺果醬，雙重滋味、口感升級，並採取分段式包裝，吃到哪、撕到哪，不易沾手，讓人吃冰淇淋也能很優雅。

樂天希臘藍苺優格雪糕

將希臘風味的優格冰淇淋搭配藍苺糖漿，並添加乳酸牛奶，吃起來口感更清爽。

樂天薄荷巧克力甜筒

將沁涼的薄荷與巧克力完美結合，還灑上巧克力脆片，讓口感更有層次。

樂天藍苺起司脆片雪糕

在起司冰淇淋中加入藍苺醬，口感酸甜且濃郁！

【日韓冰紛賞資訊】

開賣日期：即日起

開賣門市：全台全家門市

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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