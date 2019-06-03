聰明女孩減肥「懂得吃」！捨棄五個運動錯誤觀念，找回性感馬甲線

冬天過了要還債（捏肚肉），夏天也就在不遠處，但是各位姐妹！時間還沒到。不過想像著朋友們已經在海灘上展現傲人身材，而自己卻腹肉橫溢，這樣的畫面簡直想要找洞躲起來呀！

不過亡羊補牢，跨出第一步永遠不嫌晚。聰明女孩更要懂得吃玩，快捨棄這五個運動錯誤觀念，找回傲人馬甲線。想脫單變美，現在就來看這篇！

一、重訓不吃東西其實更難瘦！

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很多女生都會覺得大量流汗燃燒熱量後，就回家休息睡覺，甚至覺得不吃東西瘦更快，但事實不是這樣的。現在就打破這個迷思，重訓後不吃東西不僅使你「難受」，還會讓你更難瘦下來！

食物好比汽油，汽車沒有汽油怎麼開得遠呢？所以與其選擇不吃，不如吃對東西！例如減少澱粉攝取，多吃蔬菜、蛋白質補充，不僅能讓你更健康，選對蛋白質的補充更能讓妳的訓練事半功倍。

來塊可口又營養的高蛋白零食！市售的高蛋白零食經常過甜、人工代糖味重。《Spark Protein》在外層巧克力的挑選，特別使用70%比利時進口的純可可脂黑巧克力，有了這個愛吃甜食的重訓控都是幸福。

二、想瘦就是瘋狂地跑步有氧？

細問熱愛運動的女生們之後，才知道她不只把跑步列為每週一次的項目，他們還會排入重訓的一些動作，比如深蹲、硬舉，讓身體的線條更加迷人！身上的肌肉一旦受到鍛練就會強化，幫助燃脂減重。同時更換有氧的方式，如單車，跑步，跳繩，游泳等等。

三、害怕練過頭變金剛芭比？

「人家會不會肌肉太大，我怕太難看！」各位可愛的女孩們，肌肉不是那麼好練的！各位就大膽地去練吧，因為真的要練出肌肉，絕對是要掌握好「睡眠」、「飲食」、「訓練」。肌肉才不會平白無故地長出來，如果要前凸後翹，不能只靠iPhone般的塑膠啞鈴重量，請提高強度，用有氧訓練來輔助吧。

四、消除掉「我就想要像xxx那樣！」不切實際的想法

總是先入為主想要成為某個女星的模樣嗎？首先要先消除這樣錯誤的想法，因為妳不是她，從體質、工作環境等等的不同。妳得審視自己真正需要的是健康還是肌肉，進而針對自己的訓練去做菜單的變化，比如說想要有更多馬甲線，不應該只是瘋狂的跑步，而是要針對核心肌群做訓練。

五、懂吃懂運動讓生活更甜美！

想瘦難道只能禁甜食、少油膩、嚴禁炸物、拒吃澱粉？那人生還有什麼樂趣啊？如果餐餐都吃節食餐，先別說身體攝取不到足夠營養，長期剝奪的心理，也會讓你的心情變不好。可以嘗試買一本美美的手帳記錄自己的飲食、運動時間！一餐甜食、炸物，不會馬上反應在你的腹肚。偶爾放縱自己的飲食，下次進健身房更加全力以赴。

吃減重餐之餘，想來點甜的食物，來吃吃看《Spark Protein》藍帶甜點師監製的高蛋白零食吧！

餐間一杯，維持一整天滿滿的活力。用低於70度C的溫熱水沖泡，茶味釋放香氣更濃。冷冷的天氣也能喝喔！

《Spark Protein》高蛋白手搖飲嚴選台灣東部用自然農法孕育的青綠茶葉，經過發酵、炒菁、揉捻、慢火烘焙以及四個小時的低溫研磨，慢慢將原葉研磨成茶粉，保留完整茶香，入口回甘不苦澀。

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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