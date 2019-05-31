上班心情不好、壓力大　心理學家：生活缺乏「目的感」會讓人生病

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有沒有遇過明明忙了一整天，卻又感覺好像什麼事情都沒做，缺少充實感呢？根據明尼蘇達大學的心理學家 Stephanie Hooker指出，這種情形很有可能是因為你對生活缺乏「目的感」喔！當你找出並且了解每件事情的意義與價值後，不僅能減少你的壓力，還能為身體帶來更多好處喔～

什麼是「目的感」

當你選擇朝一個目標前進時，背後推動你的原因就是「目的感」。Hooker 也舉了一個例子，大多數醫生選擇進入醫學領域，目的就是為了能幫助更多人，但後來他們所陷入的困境，是面臨無數的病人，不斷的開會與筆記等，把他們的熱情一點一滴消磨，讓他們從原本的「目的感」分了心。

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對生活有「目的感」非常重要，同時也會為你帶來3個好處：

＃減輕壓力

擁有「目的感」不僅可以降低壓力與挫折感，還能讓你在做事上更有動力與決心，不容易像常人一樣，容易卡在負面情緒裡，例如在短時間內做出一份簡報，你會想著其目的是為了讓自己不拖延並且激發靈感與潛力，而不是在時間的長短上焦慮。

＃面對困難時能勇敢接受並且有效的解決

同時，當你開始了解生活中每件事的「目的感」後，在你遇到困難時，你會變得更勇敢更容易接受挑戰，並且能想出解決問題的方法，因為你已經了解背後的意義，以及事後你可以或可能得到哪些益處。

＃改善健康

最後 Hooker 也發現，對生活有「目的感」的人更重視健康，因為他們知道，達成目標的前提就是要健康，所以在研究中，這些有目的感的人，運動的頻率比一般人多之外，對於預防性的健康檢查也有更高的參與率。

另外還有一位心理學家 Andrea Bonior 提出了5個問題，當你反覆問自己這幾個問題時，你也同時在培養「目的感」。

1. 在什麼時候你會特別專注？



這個問題其實就是在問什麼事情會讓你願意花時間去做？在你的工作中，是否也有一部分是自己所喜歡的？假日讓你選擇一件事情做，你會想做什麼事呢？



2. 當你想到「愛」，你會想到誰（人、事、物）

愛的對象不一定是人，可能是某個玩偶、某件事等等，而你是否願意花時間在他（它）們身上。

3.你願意在什麼事上面付出努力？

想必每個人都希望可以不用工作，但事實上，面對經濟、家庭等壓力，你還是得面對工作這件事，但你應該思考的是，有什麼是你願意付出勞力的事情呢？找到它，或許能為你帶來不一樣的改變。

4.如果要你寫下一封遺書，你會寫什麼呢？

或許這看起來有點可怕，不過這能讓你了解，生命正在不斷倒數著，當你在寫的同時，也能看到自己現在還能做什麼，應該努力什麼？而回顧以前，又有什麼事情是值得你開心的呢？

5.在一個不用做任何事、不用負任何責任的12小時裡，你會想做什麼？

在這個資訊爆炸、節奏快速的時代，擁有一個什麼都不用管的時間，不用看股票、不用顧小孩等等，想想還真的挺吸引人的。在這12個小時裡，你會想做些什麼呢？有什麼事情是你願意花在這珍貴的12小時裡呢？

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