要不要裝都可以！MMW聯手Nike創造高筒襪套＋可拆式鞋底　夏天開搶

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最近在球鞋市場上，有許多Nike推出的聯名鞋款，像是與Sacai、Off-White、Travis Scott等，都具有極大的討論聲量，不過，近期有一雙鞋款的推出，將會受到很大的注目，那就是設計師MMW（Matthew M. Williams）與Nike的合作，究竟雙方會帶來什麼設計，一起來看看吧！

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▲MMW X Nike聯名鞋款。（圖／翻攝自Nike）

其實該鞋款早於去年6月，就已經在巴黎時裝周公開了，如今迎來正式的發售，也讓許多想要的朋友，等了一段很長的時間，而這雙將採用Nike Free Trainer 3.0為原型，並且設計為高筒襪套的樣式，同時，在鞋頭兩側放置固定板，不過，這雙鞋還有一個最大亮點，那就是可拆式的鞋底，如此一來，也帶來更多搭配的選擇。

▲採用高筒襪套設計。（圖／翻攝自Nike）

▲黑、白2色將鞋底拆掉後，變身為Nike Free的軟墊底。（圖／翻攝自Nike）

▲還附贈一個束口帶。（圖／翻攝自Nike）

即將推出的MMW X Nike的聯名鞋款，將帶來黑、白2色，並預計在今年夏天發售，不過，目前尚未有任何確切的消息與售價，期待已久的朋友，最近可能要多留意消息囉！

另外，除了有MMW X Nike的曝光以外，還有最新的Off-White X Nike Waffle Racer女鞋照片流出，根據IG爆料帳號@py_rates_的消息，雙方將帶來白綠與黑粉配色的Waffle Racer，並且是一雙以釘鞋為主的跑鞋，設計同樣採用簽名式、防盜扣、機能鞋帶等，售價為美金150元（約台幣4,500元）。

▲女款的Off-White X Nike Waffle Racer。（圖／翻攝自IG@py_rates_）

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