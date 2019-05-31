《奇奇與蒂蒂》聯名淘氣登場！超萌後背包有花栗鼠尾巴可以摸

編輯／Ping 圖／翻攝自bellemaison.jp

時常與《迪士尼》推出家居用品的日本雜貨網「Belle Maison」又來啦！此次帶來《奇奇與蒂蒂》（Chip 'n' Dale）這兩個小淘氣鬼，準備要讓你的房間充滿歡樂嘍～趕快一起來看這次超可愛又實用的小物吧。

＃《奇奇與蒂蒂》竹拖鞋

如果你是個會流腳汗的人，那麼這款竹拖鞋絕對跟你超速配～與一般用布製成的拖鞋不同，這款以竹子製成的鞋墊不只不會吸臭汗，還不會悶熱，超適合夏天在家穿，而且這款鞋面上還有奇奇與蒂蒂在賣萌，可愛指數破表。

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▲竹拖鞋 售價為 ¥1,290（約為NT$371）。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

＃《奇奇與蒂蒂》款後背包

此次奇奇與蒂蒂還化身成後背包，深色的（左）是奇奇款，包面上有英文名字Chip與橡樹果子的刺繡，另一款則是淺色的（右）蒂蒂款，上面同樣有英文名字Dale以及蘋果的刺繡，這兩款搭配毛絨絨又立體的耳朵與尾巴，直接讓少女心噴發。

▲後背包 售價為每款 ¥4,590（約為NT$1,323）。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

＃《奇奇與蒂蒂》收納小物

此次還有收納小物，讓你的房間不只可愛，還很整齊！收納盒裡不僅可以放入衛生紙，還可以放入各類遙控器，以及文具、眼鏡等日常用品。另外，還有一款手機架，讓你放上手機後就能盡情追劇，不放手機的時候，這款手機架也可以當房間的裝飾品，是不是超可愛Der～

▲收納盒售價為 ¥8,640（約為NT$2,490／不附娃娃）、手機架 ¥3,780（約為NT$1,089）。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

＃《奇奇與蒂蒂》地墊、地毯

這款地墊會不會太可愛了！看看這兩個貪吃鬼，居然爬到花生裡面吃起來啦，圓圓的屁股與尾巴看起來也太萌了吧，擺在玄關，就連客人們也會少女心噴發。除此之外，還有一款超實用的防水地毯，讓各位爸爸媽媽再也不怕小孩打翻飲料弄髒地毯。

▲地墊售價為 ¥4,990 ～ ¥9,990（約為NT$1,438～ 2,879）、地毯 ¥4,990 ～ ¥7,990（約為NT$1,438 ～ 2,303），價錢依大小而定。（圖／翻攝自bellemaison.jp）

近日，迪士尼也宣佈《奇奇與蒂蒂》（Chip 'n' Dale）真人版電影即將開拍，喜歡奇奇與蒂蒂的粉絲們先買齊可愛的裝備，一起期待電影的上映吧！

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