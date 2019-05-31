當你在意他人的眼光大於自己的想法時...我們可能都患上了「布偶症」

近十年來，網路飛快地影響我們的生活，帶來了便利，也帶來了自卑、嫉妒和憤怒，於是我們成了受傷時不會流血的布偶，任人支配，就算破洞了也不自覺，任漫天棉絮飛舞、散落在大街小巷和每一個人的屋子裡。

「布偶症」是作家張西在新書《二常公園》中創造出的虛擬病症，「當一個人開始在意他人的眼光大於自己的想法，就是布偶症最初的症狀。」通常人在十幾歲的時候就會患得，從初期的自我懷疑、矛盾等症狀開始向內蔓延，直到器官慢慢變成棉絮，逐漸喪失感官能力，頭頂那朵屬於自己的花也會跟著消失。

於是，我們便很難再看見自己最初的模樣，最後等到整個心臟也變成棉絮的時候，完全地依賴著別人的眼光而活。

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▲當太過在乎外界的觀感時，我們就會成為任人支配的布偶。

《二常公園》的故事主角是三位住在二常公寓裡的大學生，有的人早已變成布偶，有的人正走在「棉絮化」的路上。張西曾分享這本書是希望寫給那個自卑、總是認為自己不夠好甚至產生自我厭惡心思的自己，透過如同平行時空的劇情推演，她將和大家一起思索關於「正常」與「不正常」這二常之間的人生。

很多人說要愛自己，但那往往也變成一種莫名的綑綁

社群媒體成為一種塑造價值觀與信仰的媒介，它會告訴你好多事，初期你不在意，但當這些內容再三地出現在眼前時，我們會開始動搖，接著試著相信，比如愛自己這件事。

很多人都說要愛自己，雖說這似乎是一件值得被推廣的事，但在眾多的「真諦」中，往往也變成了一種綑綁。你知道嗎？書中的幸子在迷茫中，從小古醫生的眼神裡閃爍出這個答案：「你可以決定要不要愛自己，一如你可以決定要怎麼看待自己，那都是你的決定。」

在乎別人的眼光並不可怕，真正可怕的是過於絕對地認為這樣是不好的

▲在乎別人的眼光沒有對或錯，重要的是你怎麼評斷自己。

在做每一個決定的時候，儘管我們的心中都會有一把尺，卻仍然不可避免地會受到他人的意見左右。別人會不會覺得我這樣不好？胖的人是不是就不能穿無袖的洋裝或是短褲？當走在街上，我們變得畏縮，害怕世人指指點點的目光，因為人是群體的社會性動物。

沒有人能真的捨下所有人的期待，這是再正常不過的事，真正可怕的是過於絕對地認為這樣是不好的、不對的。

人不應該只用美醜來劃分，我們也不應該單就以美醜來評價自己

在《二常公園》中有一個很重要的觀點是「光譜」，很多事情並不是只能用二分法來看，一如人不應該只用美與醜來劃分，在兩個二元的極端對立裡，存在有無數個刻度和可能，像是「溫暖」、「熱心」、「有想像力」。編輯很喜歡書裡的一段話：「每個人都有漂亮的地方，有時候很明顯，而有時候需要時間去發現。」

自卑會傷人，尤其會傷害到自己

▲每一個人都是獨一無二的個體，當別人都沒有看不起你的時候，你的自卑反而銳利得傷人。

自卑是來自於不自信。不論是自卑還是自信，這裡的「自」指的都是自己，所有的一切都來自於自己對於自己的評價。

藉由故事，張西想向大家傳達的是：「在乎別人的眼光是正常的，脆弱是正常的，自卑也是正常的」，但是不要因為自己的自卑，讓你錯過想要的生活和善待你的人，那樣的自卑像膨脹帶刺的河豚一樣，出於防衛但卻易傷人傷己。當然世事不可能一帆風順，但只要我們望向鏡子時，有那麼一瞬是喜歡自己的，就足夠撐起我們千瘡百孔的人生！

最後，編輯想以書中小古醫生的一段話作結：「沒有人是足夠的……。事實是，擁有煩惱、擁有不完美的生活、不完美的身體，這是很平常的事。」

在二常路的二常公園裡，除了正常與不正常之外，其實還有一種叫做平常。不算太好，也不算太壞的，就是我們漫漫的人生日常。

本文部分摘自《二常公園》>>https://www.books.com.tw/products/0010819413

圖片來源：故事貿易公司／張西 IG

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