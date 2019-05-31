要成為「雷神索爾」的訓練超艱辛！一日6餐維持肌肉量、95%都是素食

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於漫威（Marvel）宇宙中，飾演「雷神」索爾（Thor）一角的克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），一直以來都是以肌肉猛男的形象，出現在電影當中，而擁有一身完美體態的克里斯漢斯沃，為了要維持這驚人的肌肉量，也付出了很大的努力，所以今天就要由他的健身教練告訴各位，這艱辛的訓練菜單與飲食攝取。

▲飾演「雷神」索爾的克里斯漢斯沃。（圖／翻攝自IG@marvel）

跟克里斯漢斯沃有長年合作的Luke Zocchi，是一名私人健身教練，日前，Luke Zocchi上節目接受訪問，表示：「他是個95%的素食主義者，一日6餐且3天吃一次素食肉品，同時攝取蛋白質、穀物、水果以及豆類」，其中，克里斯漢斯沃為了要維持肌肉量，每天都至少要吃進3,500大卡，有時甚至更多，不過，他偶爾還是會偷吃一點巧克力，不然真的太痛苦了。

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▲一天6餐才能維持龐大的熱量。（圖／翻攝自IG@chrishemsworth）

而他的訓練菜單每天有3項課程，分別是HIIT（高強度間歇訓練）、HIRT（高強度阻力訓練）以及力量運動，才能幫助他更像索爾，其中，Luke Zocchi強調，拍攝《雷神索爾》電影前的訓練，會舉起更重的重量，並於2組之間休息更久，而平時的訓練，則是著重於較輕的重量與快節奏的電路式訓練。

Luke Zocchi也表示：「他們的訓練，每次不超過1小時，而且只針對2個肌肉群，其中，每個肌肉群進行4次運動，並重複做大約6到12次。」

在 Instagram 查看這則貼文 Chris Hemsworth（@chrishemsworth）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 29 日 下午 3:09 張貼

看完以上的訓練菜單與飲食，各位是不是了解到，要維持這樣子的肌肉身材，背後可是要付出極大的努力，才能達到今日的成果。而克里斯漢斯沃演出《復仇者聯盟4：終局之戰》時，以肥宅形象出現在大家面前的反差感，難怪會有如此熱烈的反應。

▲《復仇者聯盟4：終局之戰》裡，索爾以肥宅的形象，出現在大螢幕上。（圖／翻攝自Twitter@Avengers）

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