夏天衣櫃裡一定要有！5款百搭連身褲，穿上去就能出門

▲（圖／Pinterest）

每天早上，你也是「拖到最後一秒再出門」的那一群嗎？不管刷牙、洗臉、衣服搭配都以火速的方式在進行，常常在急急忙忙中度過，又慌又亂。

這時，所謂的「一件式」單品絕對會是你的最佳選擇！什麼都不用想直接套上，即可快速出門，重點是怎麼穿都很好看。下面來看編輯為大家整理的連身褲類型，讓大家不分平假日都能輕鬆穿出造型十足的風采喔！

辦公室穿搭

連身褲厲害的地方在於可以正式也可以輕鬆，在平常上班時，套上一件俐落有型的連身褲，不僅能表現專業度，整體看起來具備氣質大方呢。

＃長褲類型

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▲（圖／Pinterest）

長版的連身褲，只要選擇較合身並附有綁帶造型的，看起來就會非常幹練。如此一來，除了能展現女性柔美的曲線外，在腰部加上綁帶的點綴，視覺上就更有「玲瓏有緻」的效果。編輯覺得，穿上這套不管是外出開會、參加活動，甚至是簡報的時候都很適合！

＃短褲類型

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有些前輩會告訴我們：「盡量不要穿短褲上班，否則會很沒禮貌。」這項論點，如果是以連身褲而言，就一點都不是問題了。

只要選擇優美的線條花色，配上 V 領、西裝領等剪裁設計，瞬間便多了一股正式感；而下半身再搭上平底鞋或高跟鞋，一樣氣質出眾。

休閒穿搭

此外，放假出遊的時候，連身褲也是非常重要的單品之一。比起有正式多限制的職場穿搭，逛街踏青時就可以比較舒適自在，還能盡情地表現自我風格！

＃背心造型

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夏天就是要小露香肩！這種背心式的長版連身褲，比起平口的多了一份安全感，且更能凸顯出女性性感的鎖骨；腰部會較合身修飾、寬褲設計的褲管則集結了舒適與流行，很適合放假時穿這套跟姐妹出去逛街。

＃丹寧材質

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無庸置疑的是，每回穿上丹寧材質的款式，整體看起來真的會比較年輕，有種「活力滿點」的感覺。加上牛仔風格非常好搭，不論是長版、短版，隨便套的 T 恤再配上球鞋、休閒鞋，根本就是不折不扣的大學生啊！

＃洋裝設計

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當然，夏天更不能錯過碎花洋裝。起來裙裝，若是連身褲的設計會帶給女性們更大的安全感，且一樣涼快舒服，飄飄的感覺讓妳頓時充滿了女人味。而且，大家都喜歡在夏天時去海島國家度假，這類型的衣服好收納又不占行李空間，是不是要趕快去準備一件呢？

這樣看起來，連身褲唯一的缺點就是上洗手間時不太方便而已。但換個角度想，又不是 24 小時都穿著它，有時候也會有其他的穿搭啊！為了輕鬆好看，偶爾穿一下又有什麼關係？

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