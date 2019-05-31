女生「這個地方」都有一顆痣？ 　網友見證瘋傳：太詭異了

▲女網友發現認識的人手上都有這麼一顆痣。（圖／翻攝自推特／aarynwhitley）

國際中心／綜合報導

每個人身上或多或少都可能會有痣，長的部位也不盡會相同。近日卻有一名國外網友發現，大部分女性「在手臂或手腕中間都會有一顆痣」，不知是否是一種都巿傳說？這篇推文引發網友熱烈關注和瘋傳，許多人都表示自己手上也有一顆痣，直呼真是太詭異了。

據《每日郵報》報導，一名網友惠特利（Aaryn Whitley）22日在推特上分享了一張照片表示，認識的人手上同一位置都有一顆痣，並發文問，「女士們…妳們手腕中間有一顆痣或著一顆雀斑嗎？這是真的還只是一個都市傳說？」從她分享的照片中可以看到，有多名不同膚色的女性，手臂或手腕處都有一顆痣。

這則推文一發布立即引起網友熱烈討論，迄今已超過6萬人按讚。許多女生都檢查自己的雙手後紛紛表示，自己的手腕上還真的也長了一顆痣，並上傳自己長痣的照片，留言表示這是件「神奇又詭異」的事情，直呼「太可怕了」、「被嚇壞了」。

而這則推文也被轉發到微博，同樣吸引許多網友們的討論，「以為沒有，結果一抬手就看到了」、「居然真的有？」「看到這個我還不以為然的哼了一聲，結果一抬手我驚了」。不過也有人留言並沒有看到「那一顆痣」，並貼出沒有雀斑的手腕，指出並不是每個人都有。

其實痣或是雀斑生成的原因，多半和遺傳因素或與紫外線照射有關，陽光會刺激黑色素的產生，而手臂比其他部位更容易照射到陽光，所以更容易產生黑色素沉澱，即使穿著長袖也沒有辦法完全遮擋住，因此在手臂上容易產生痣。