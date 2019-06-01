為愛徬徨的人必看！蔡康永的「8個」愛情金句，字字寫到心坎裡

▲蔡康永化為戀愛導師，用詼諧言語點出愛情盲點。

編輯 / Lily 圖 /翻攝自WeTV、愛奇藝

繼去年推出《蔡康永的情商課：為你自己活一次》引起廣大迴響，今年蔡康永又接下了陸綜戀愛真人秀《親愛的結婚吧》，觀察情侶從戀愛走向婚姻，中立給予意見和分享，回顧蔡康永曾給戀人們的愛情金句，回頭細細思量依然很受用。

1．戀愛的紀念物，從來就不是那些你送給我的手錶和項鍊，甚至也不是那些甜蜜的短信和合照，戀愛最珍貴的紀念物，是你留在我身上的，如同河川留給地形的，那些你對我，造成的改變。

很多戀人分手的原因是個性不合，有人分手後急於切割曾經一起擁有過的一切，但卻忘了它留下的東西，已經和一部分的你合而為一了。

2．有些人我們把他留在回憶裡是為了要藉由他們來懷念當時的自己。

很多人都對初戀有種特殊情感，但真的要想起過去的點滴，似乎也模糊到想不起來，唯一清晰的是當初傻的勇敢年輕的自己。

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3．有時候，在戀情都已經結束了很久以後，我們才漸漸醒悟原來那時候我們愛那個人的方式，錯了。然後，我們就忽然很想把那個人找回來，重新再愛一遍。

很多事情都沒有如果，錯過了那個時機就找不回來了，記得遇到下一個對象時，不要犯像當初同樣的錯。

4．要分手就分手吧，不用說什麼你配不上我這種話，我們又不是手機和充電器。

想提分手，又想當好人，當一段關係結束，不需要找理由，安靜的走開就好。

5．如果想念你，他會找； 如果想要你，他會說； 如果在乎你，他會真情流露； 如果這些都沒發生，那麼他就不勞你費心了。

愛情真的沒有那麼多如果，很多時候想了不如就去做，愛一個人「行動力」就是最好的證明。

6．如果真的有一天，某個回不來的人消失了，某個離不開的人離開了，也沒關係。時間會把最正確的人帶到你身邊，在此之前，你所要做的，是好好的照顧自己。

老話一句，不管你是單身的、單戀的、熱戀中的人，在愛別人之前，一定要先愛自己。

7. 上段戀情，全心投入，結果重傷，於是這次戀愛怕受傷，就很保留，這意味著：上次那個傷你的爛人，得到最完整的你，而這次這個發展中的情人，得到個很冷淡的你。我知道你是保護自己，但這若是做生意，你這店一定倒的「永不再來的惡客，得到最好服務，而新客上門，卻備受冷落。」這店怎麼不倒？

太中肯！愛錯了可能會後悔，很多事情沒有跨出那一步，才真正的會後悔。

8．除非那個人，可以使你比單身時過得更好，不然何必為了那人脫離單身？

不要為了戀愛而戀愛，不要為了結婚而結婚，當時機到了，你會知道。單身難道礙到誰了嗎？

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