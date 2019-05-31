日本人心中的不敗品牌Top5！DHC、森下仁丹...你買過幾樣？

「Made In Japan」，不論是到日本旅遊購物，或者在台灣選購各種產品時，翻到背面有看到這幾個字樣，心裡就會特別踏實安心。

會有這樣的心境，除了台灣人本身就很喜歡日本之外，日本人對日本企業有著嚴格的標準，以及文化中對「職人精神」的堅持，也讓日本品牌童叟無欺、商品品質優良的印象深植人心。那麼，讓我們來看看在日本人心目中有哪些蟬聯多年的 TOP 首選？

1. DHC：深層卸妝油

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▲（圖／DHC Taiwan 粉絲專頁）

「了解肌膚的真實需求，結合自然與高科技技術，創造出高品質的保養品」是 DHC 品牌的核心理念。成立於 1983 年，溫和不刺激的產品深受日本消費者喜愛，會員人數更是年年增加，在日本化粧品市場占有一席之地。

而熱賣的 DHC 深層卸妝油，除了日本當地外，在台灣也有不少女性習慣用這項產品。不含化學的香味、色素，以天然橄欖油成分萃取，且擁有親水基的特性，能輕鬆卸除彩妝、調理皮脂、清爽洗淨。洗後的觸感也舒適不油膩，溫柔呵護著肌膚。

2. 資生堂：安耐曬 ANESSA

▲（圖／資生堂東京櫃粉絲專頁）

盛夏即將來臨，不少人會選擇到海邊避暑玩水，度過炎炎夏日。這時，防曬絕對是最重要的一項功課，除了預防曬黑之外，良好的防曬乳還能阻擋紫外線的侵襲，避免肌膚曬傷、老化。

超人氣的資生堂安耐曬（ANESSA），是日本不少女性在夏天時的最佳良友，具有高防曬係數，防水耐汗並含有保濕作用，也貼心地針對海邊遊憩、戶外運動、日常生活環境等不同場所設計功能性產品，每一種幾乎都是年年熱銷。

3. 森下仁丹：晶球益生菌

▲（圖／森下仁丹官方網站）

現代人壓力大，飲食也越來越不正常，外食機率高，導致健康拉警報，讓益生菌與腸道保健的觀念在台灣越來越受重視，而食用益生菌來做日常保健，在日本早已是個普及的概念。

早年在台灣紅遍街頭巷尾的「銀粒仁丹 （翹鬍子仁丹）」，源自於日本森下仁丹公司，將包覆銀粒的精神延續在包覆益生菌上。仁丹的「晶球益生菌」受到日本民眾長年的愛用，在日本的益生菌市場連續 21 年市占率 NO. 1。

透過獨家三層的專利晶球保留了最佳的活菌，搭配水即可食用，方便隨身攜帶，給了生活忙碌的現代人一個輕鬆、方便的選擇；且在食安問題嚴重的今天，森下仁丹仍能保有百年良好的信譽，更是象徵日本企業對消費者與誠信間的重視與努力。

4. PEACH JOHN：增量型內衣

▲（圖／PEACH JOHN Taiwan 粉絲專頁）

「貼身內衣是女孩們最親密且不可或缺的存在。」創立於 1994 年以郵購起家的 PEACH JOHN，強調舒適與設計感並存，希望女孩穿上貼身衣物時，都能感受到心靈的愉悅與自信。

其中，「增量型內衣」特別受到廣大消費者的喜愛！提倡自然舒服的 PEACH JOHN，捨棄厚重的襯墊，利用精巧的工法，裁製出能打造飽滿胸型的內衣，宛如美甲般又舒適的美胸效果，讓這款內衣在日本擁有連續 20 年以上的銷售實績。

5. 日立：變頻冷氣

▲（圖／日立冷氣官方 Youtube）

蟬聯日本 20 年消費者理想品牌的日立冷氣，完整的機種以及完善的售後服務，一向有著令人信賴的肯定。

日立的變頻空調冷氣機秉持著「珍愛地球」的原則，透過能減少電能的日立變頻渦捲式壓縮機，落實世界各地節能減碳的政策。嚴密地控管和全方位的專業服務，使得日立冷氣深受日、台消費者的信任。

主圖來源：森下仁丹官方網站、資生堂東京櫃粉絲專頁

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