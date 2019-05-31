他囂張嗆警「射我啊」　開了1槍挑釁...反遭31槍當場擊斃

▲男子遭警方擊斃，家屬認為他很有可能是故意挑釁求死。（圖／翻攝自YouTube／PoliceActivity）

國際中心／綜合報導

美國紐澳良一名40歲男子日前遭警方狂開31槍，當場被擊斃而引發爭議。當地警局28日公布監視紀錄器畫面澄清，男子當時也有持槍，期間還一直挑釁員警，「賭你不敢開槍」，結果就先開了一槍，警方迫於無奈只好開槍制伏兇嫌。

紐澳良警方表示，17日晚間他們接到報案，一名公寓管理人員表示，一名持槍男子闖入他的辦公室威脅要發動攻擊，3名員警趕到現場找到持有武器的40歲男子戴維斯(Donald Davis, Jr.)。從監視器畫面可看到，戴維斯一看到警察就立刻亮槍，雙方持槍對峙時，還一直嗆警「射我啊，我看你不敢」，後來便開了1槍，慘遭警方回擊31槍當場擊斃。

家屬事後告訴警方，戴維斯因為母親無力撫養，從小被迫在不同的寄養家庭成長，後來雖然如願和媽媽相聚，對方又於2011年去世，悲慘的童年遭遇加上喪母打擊，造成他患有思覺失調症，時常在家中自言自語，或是突然狂吼他根本不存在的「妻子」。

家屬認為，戴維斯當時挑釁警察可能是想要一死求解脫，「雖然不幸失去了一條生命，但我們相信警方只是依部門政策行事，雖然困難，但他們做了必須做的事」，所以不會怪罪警方作法。