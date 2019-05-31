金正恩消失16天！川金會破局「壓力大到狂吃」　健康惡化照樣處決高官

▲金正恩傳出健康狀況亮紅燈，是因為川金會破局。（圖／朝中社）

國際中心／綜合報導

對於動作始終頻頻的北韓，只要稍微一段時日不見領導人金正恩身影，外界就會開始揣測。近日，連續16天沒有公開出現的金正恩，就被傳出疑似因「川金會」破局準備清算高層，健康狀況也亮起紅燈，出現暴飲暴食的狀況，讓幕僚相當憂心。

綜合外媒報導，金正恩於本月初飛彈試射後，已長達16天沒有在公開場合露面，北韓內部消息指出，金正恩因為不滿川金會破局，將一名北韓負責對接美國談判的特使下令處決，而隨行的口譯人員也因為「翻譯有損金正恩威嚴」而被關進大牢。

其實早在今年4月，金正恩出訪俄羅斯時，體型就明顯變胖，臉色偏脹紅，就已經被外界認為可能罹患高血脂症，似乎也間接證明金正恩的健康狀況確實亮起紅燈。在越南河內跟川普見面破局後，金正恩因為壓力過大出現暴飲暴食的現象，就連親妹妹金與正也在川金會後消失，可能被下令「低調行事」。

但也有人揣測，因北韓試射飛彈引發的國際關注沒有金正恩想像中的大，可能也在制定新戰略，準備破解跟美國之間的膠著狀態，甚至在東北亞地區做出新的挑釁動作。但對於處決川金會破局的高官，也是自金正恩2013年處決張成澤後，第二次處決政府高層。