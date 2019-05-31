男大生約砲搞大網友肚子　家人鬧上警局才發現…竟是親兄妹

▲該名男大生被依性侵未成年少女起訴。（圖／翻攝自tribunnews）



國際中心／綜合報導

在網路上遇見這輩子從未見過的手足機率有多低？印尼一對同父異母的兄妹就這樣在臉書上相遇，更悲慘的是，妹妹還已經懷上哥哥的孩子。因為妹妹尚未成年，所以哥哥被以性侵未成年少女起訴後，雙方家人在警察局見面，這才發現這起人倫悲劇。依照印尼法律禁止婦女墮胎，因此這位妹妹還是將孩子生了下來。

印尼一位來自西爪哇席亞米斯（Ciamis）的男大生，透過臉書認識了一位16歲少女，雙方從去年8月開始見面，期間在男方的脅迫下，發生過至少3次性行為。當少女發現自己懷孕並鬧上警局後，男大生被以「性侵未成年少女」起訴，雙方家人在警局見到面後才發現，兩人的爸爸竟是同一人。

原來當年男大生的父親在他尚未出生前就離開，另娶妻之後又生下這名少女，所以男大生跟少女是擁有血緣關係、同父異母的親兄妹。印尼的法律禁止婦女墮胎，除非胎兒的狀況會危害到婦女的生命，或是婦女遭到強暴而懷孕；但是如果真的要墮胎，必須在懷孕後的6個禮拜內進行手術，而且進行墮胎的婦女還需要接受心理諮詢。所以最後少女還是生下了孩子。