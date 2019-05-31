肯德基神推「只有皮的炸雞」！炸雞皮引爆萬人食慾…網PO心得：多汁爽口

▲印尼肯德基推出「炸雞皮」。（圖／翻攝自「KFC Jagonya Ayam!」推特）

國際中心／綜合報導

當大家在討論「炸雞哪個部位多棒」時，肯德基竟然悄悄地登場「只有皮的炸雞」（Chicken Skin），也就是俗稱「炸雞皮」，準備在印尼首都雅加達6家肯德基分店先行販售。沒想到肯德基炸雞皮的消息曝光，立即引爆其他國家的上萬網友熱烈討論，紛紛吵著嘗試肯德基版本的炸雞皮到底是什麼滋味。

綜合外電報導，肯德基即將在印尼販售「炸雞皮」新款產品，官方售價為一份1萬3636元印尼盾（約新台幣30元），親民的價格讓其他國家的網友紛紛驚喜，想要嘗試看看炸雞皮的美味。

文章一出，網友們紛紛留言表示：「真的很適合買來邊看電視邊吃……」、「肯德基真的好猛啊」、「直接撒胡椒粉吃超棒」、「啤酒準備了」、「最喜歡吃雞皮了」、「拜託快上市啊」、「轟動市場了」。

另外也有吃過的網友在IG上表示：「脆脆的口感，好幸福啊」、「原本聽說可能會太鹹，結果超乎預期的好吃……多汁爽口」、「超多民眾排隊買，現在幾乎賣光光」、「太好吃了我整個上癮啦」。

在 Instagram 查看這則貼文 Wacana Diet Ku（@wacanadietku）分享的貼文 於 PDT 2019 年 5月 月 17 日 下午 7:17 張貼