川金二會破局　傳金正恩處決愛將特使…口譯也關進牢中

▲金正恩在川金二會中並沒有拿到他想要的東西。（圖／路透社）



國際中心／綜合報導

南韓《朝鮮日報》引述匿名的消息來源指出，北韓負責與美國談判的特使金赫澈（Kim Yong-chol）與另外4名外交官員在3月遭到處決。川金二會今年二月在越南破局後，據悉北韓領導人金正恩相當不滿，連翻譯申信英（Shin Hye Yong）也被關進獄中。

根據報導，金赫澈過往在無核化談判中扮演重要角色，專門負責對美國及南韓推廣相關事務，然而，有消息傳出他與4名外交官員3月在位於平壤的Mirim機場遭到處決，這些人被控替美國進行間諜活動。分析認為，金正恩疑似為了轉移內部的負面情緒，才會實施政治上的肅清。

在川金二會協商中，金赫澈負責與美國特使比根（Stephen Biegun）洽談，是金正恩的愛將；據了解，他被解雇後曾在慈江道勞改。另外，身為金正恩口譯的申信英也因為工作出現疏漏，由於「破壞領導人的權威」而被關進監獄。

北韓《勞動新聞》30日發表社論指出，一個人在轉身時想著別的東西，這樣的行為背叛了黨，拋棄對領導人的道德忠誠，這些人無法倖免於嚴厲的裁決。統一部的一名官員則拒絕回應。

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