「性愛島」50男床戰100女！　8月開始4天3夜：讓你幻想成真

▲「性愛島」上沒有道德的束縛。（圖／翻攝自sexisland網站）

國際中心／綜合報導

哥倫比亞應召公司「Good Girls Company」舉辦的年度性事「性愛島」(Sex Island)即將在8月登場，日前已公布地點在美國內華達州（Nevada）的一處私人場所，限定50名男性參加，期間內能1男擁2女瘋狂玩樂，「來賓將會在拉斯維加斯登上我們的私人直升機，到我們的私人場所享受100位漂亮女孩。」

該公司網站指出，2019年「性愛島」活定預定於8月2日到8月5日舉行，門票單張為6000美元（約新台幣18.6萬元），4天3夜的行程將能夠盡情享受100名美女的陪伴，「女孩們的任務就是要讓你開心，讓你覺得自己像個國王，如果你有任何特殊的幻想，儘管讓女孩們知道，而我們會讓你的幻想成真！」

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▲紐約16歲少年布萊恩抽到性愛島活動，順利破處。（圖／翻攝自sexisland網站）

上一屆「性愛島」活動於12月14日到17日舉辦，共30名男性參加，當時一張門票要價4500美元（約新台幣13.9萬元），比今年（2019年）還要便宜。不過一名16歲的少年布萊恩（Brian）因為用爸爸的新用卡參加該公司活得，意外獲得門票後也成功破處。

布萊恩為島上4天3夜的極樂生活暈頭轉向，他玩了各式各樣的情色遊戲，也第一次喝酒，甚至「暈船」向和其中一名女伴結婚，「每個來賓登島之後都可以選擇兩個女孩，陪伴你度過整個假期，我選的其中一個女生叫安德莉亞，我想我好像真的愛上她了，希望她可以當我女朋友，她對我真的很好」他與安德莉亞的性事非常美好，「我甚至想要娶她，她也說想要搬到美國來住，我留了她的電話，很希望能再次見面。」