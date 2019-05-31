影片曝光！多瑙河觀光船被撞翻「7秒內沉沒」　警方展開犯罪調查





▲行駛在匈牙利多瑙河的觀光船「美人魚號」發生翻覆意外，警方展開犯罪調查。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

匈牙利觀光船「美人魚號」（Hableany）29日晚間翻覆沉沒，導致船上33名乘客及2名船員落水，目前已知7名死亡，另外21人失蹤，獲救的7名遊客已陸續出院，剩下1人留院觀察；生還者批評救援工作太晚開始。最新公布影片顯示，美人魚號正要經過瑪格麗特橋（Margit bridge）時，被身長近4倍的大型船隻從船尾撞上便立刻翻覆，並在7秒內沉入河中。

綜合外電報導，「美人魚號」上的主要乘客為南韓遊客及2名船務人員，當航行到瑪格麗特橋下、接近哥德式風格的匈牙利國會建築時「突然改變方向」，被後方的「維京西根號」（Viking Sigyn）撞上船尾，導致船身向右翻覆，幾乎在7秒內沉沒。

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▲目前已經7人死亡，21人失蹤，7人獲救。（圖／路透社）

船齡70年蘇聯製的「美人魚號」長27公尺（89英呎），能供搭載60名乘客，當天載著一個南韓9天歐洲旅行團，團員以50歲至60歲的中年人為主；最年輕的團員是一名6歲女童，和祖父母及媽媽同行，目前仍然失蹤。匈牙利籍船長及助手也尚未被尋獲。

獲救的7名遊客只剩1人留院觀察，其餘6人已經安全出院；31歲鄭姓（音譯）生還乘客說，她和母親一起來玩，事發時遊河行已經接近結束，正好到甲板上拍照，看見大船（維京西根號）駛近，沒想到就撞上了。

根據CNN報導，涉嫌肇事的64歲烏克蘭籍「維京西根」號船長目前已被逮捕；雖然船隻導航繁忙，行駛在多瑙河流域的船隻眾多，但一般來說都相對安全，撞船事件也很少發生，所以警方目前正展開「犯罪調查」。