彭博：中國再次「停購美國大豆」　關稅戰升級美中關係緊張

▲彭博報導稱中國再次停止購買美國大豆。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

國際中心／綜合報導

美中大打貿易戰，雙方並未設定重啟關稅談判日。彭博（Bloomberg News）引述知情人士報導稱，中國的企業沒有收到進一步指令，目前已經暫停向美國購買大豆。美國農業部長帕度（Sonny Perdue）2月份時曾表示，中國承諾再購買1000萬噸美國大豆，但現在購買已停止。

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▲大豆是豬隻的主要食糧。（圖／路透社）

彭博（Bloomberg News）引述知情人士報導，購買美國大豆的中國國企沒有接到更多的指令，也就是之前聲稱的「善意訂單 」。消息人士還說，在貿易戰沒有達成協議前，別指望會再次進貨。不過進口大豆的中糧集團（COFCO）和中儲糧集團（Sinograin），截至發稿前暫時未有相關回應報導。

中國是全球最大的大豆買家，美中貿易戰在去年12月1日宣布休戰後，川普於當月11日表示，中國正向美國購買「大量」的大豆，同時也透過電話與北京政府進行貿易談判。 美中第七輪貿易談判2月24日落幕，當時中方承諾再購買1000萬噸美國大豆，美國總統在推特還轉發了農業部長帕度的該則推文。