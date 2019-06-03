宋慧喬也愛的「前導精華」5種隱藏版用法！曬後舒緩、當肌膚開胃菜



▲宋慧喬說自己保養絕不能少了潤燥精華。(圖／翻攝IG@kyo1122、品牌提供)

記者張毓容／台北報導

越來越嚴重的環境有害因子、作息混亂、壓力等問題，讓現代人的肌膚變得更脆弱，保養效果也漸趨不彰，因此，近幾年越來越多「前導型」精華液出現，就是強調要先打開肌膚吸收通道，提升後續保養吸收力，像是連宋慧喬都曾公開表示愛用的雪花秀潤燥精華EX就是其一。

但妳以為，潤燥精華就只有作為保養第一步的前導功用而已嗎？其實它還有超多種隱藏版用法，尤其夏天常面臨的肌膚問題，靠下面這5招就能一一搞定，隨時維持嫩、透、澎、彈、亮的好肌膚。

1.調節油水平衡並緊緻毛孔

先用化妝水浸濕化妝棉，並將化妝棉放入冰箱冷藏5分鐘後取出，再按壓三下潤燥精華於化妝棉上，針對鼻頭、T字部位、臉頰等容易出油處，進行局部濕敷，可幫助緊緻毛孔以及調節肌膚油水平衡。

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▲將加上潤燥精華的化妝棉敷在曬後泛紅處 。(圖／翻攝自IG@3ce_official)

2.舒緩曬後肌膚和泛紅

先用潤燥噴霧或保濕噴霧噴於全臉以及後頸緩和膚溫，再將化妝棉用化妝水浸濕，並壓三下潤燥精華於化妝棉上，針對泛紅處濕敷，舒緩泛紅徵兆。

3.肌膚開胃菜，幫助提升吸收力

天氣越來越炎熱，不僅我們會變得沒食欲，肌膚也會「厭食」。若發現最近肌膚吸收變得好慢，好像擦什麼都無感，正是時候利用前導精華來打開肌膚「胃口」！可按壓三下潤燥精華於掌心，先於鼻前嗅吸幾次，感受療癒氣息開啟五感，再按壓三下潤燥精華於化妝棉上，輕拍於臉上，喚醒肌膚吸收力，並加乘後續保養效果。



▲與其他保養品混搭可降低疊擦的黏膩感。 (圖／翻攝自IG@waso_official)

4.降低後續保養品的黏膩感

夏天擦保養品，容易覺得又悶又黏不舒服，這時就可以利用潤燥精華的水精華質地，與所有精華保養品以1 : 2的比例混搭，一抹好吸收，給予肌膚舒適的感受。這樣即便在夏天疊擦精華或保養品，也不會讓肌膚有黏膩的不適感。



5.減少夜晚睡眠時水分流失

現在天氣漸熱，已有許多人開始開著冷氣睡覺，常常早上醒來時發現，前一晚保養後水嫩飽滿的肌膚卻變得乾癟。可在夜晚保養時，運用潤燥精華搭配補水修護面膜，以舒心香氣療癒肌膚，並運用夜晚黃金時期喚醒肌膚修護能力，最後別忘了用乳液／霜鎖住保養成分，讓隔日清晨肌膚依舊水潤透亮，擁有美麗光采。



▲Sulwhasoo雪花秀潤燥精華EX，90ml，NT$3,680。（圖／翻攝自IG@sulwhasoo.official）

雪花秀潤燥精華EX

素有韓國國民精華之稱，蘊含珍貴經典成分「滋陰平衡極萃」，可深入肌底，為肌膚注入5大珍貴藥材能量，擺脫保養停滯期，有效提升肌膚抗氧化力與保濕力，倍效後續保養，同時讓妝容更服貼。



▲Su:m37 青春奇蹟活酵肌秘露，80ml，NT$2,680。（圖／品牌提供）

Su:m37 青春奇蹟活酵肌秘露

被譽為「韓國版青春露」，蘊含富有生命力的80多種植物透過自然發酵而成神奇成份Cytosis®，有效提升肌膚穩定性、全方面調理活化肌膚，打造五大美肌秘密：肌膚保濕、改善膚質、增加彈力、提升光澤、均勻膚色。

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