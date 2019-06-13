想婚了／「輕鬆小品」婚紗照正夯　學舒淇「拍出甜蜜」，幾十年後也不膩

▲還記得舒淇與馮德倫的婚紗照嗎？輕鬆不華麗，但卻能感受到滿滿的愛情。（圖／資料照／寶格麗提供）



記者張妤瑄／專題報導

想婚了嗎？今年有林志玲成為6月新娘，浪漫又幸福的新階段閃瞎眾人，如果妳正在準備婚禮，被繁瑣的大小事攪得混亂，讓《ET FASHION》來幫點忙。從婚紗趨勢、閨蜜們穿什麼伴娘服，到戒指的挑選、保養該怎麼做，還有喜帖、花藝等等，通通整理好，跟著「想婚了」專題，度過最煩人卻也最甜蜜的婚禮準備期，當個最美的新娘。

婚紗照對新人來說是婚禮不可或缺的紀念，別與以往多數人選擇「婚紗店」包套方案執行，婚攝工作室漸漸崛起，新人們有更多的選擇，從攝影風格、預算上做考量，拍出「輕婚紗」感覺，留下獨一無二的專屬紀念，意義更大。

舉例來說，舒淇與馮德倫當年的婚紗照，就屬於輕鬆小品，連新娘拍照用的粉色洋裝都是臨時購入，就知道有多隨興，但照片裡的歡笑、真誠情感，比精美華服更無價。

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▲舒淇拍婚紗的這件粉紅色洋裝還是臨時購入。（圖／資料照／寶格麗提供）



別於婚紗店流行的「大景婚紗照」風格，選擇婚紗攝影工作室或許能更多面向的體現每組新人不同的個性。對於只想留存電子檔紀念的新人，可能也是預算不多可以考慮的選擇，想穿著自己尋覓的白紗拍照的新人、想到海外拍攝的新人等，都可能捨棄婚紗店，改找婚攝工作室。

▲沒有百萬華服婚紗，舒淇與馮德倫的婚紗照，超乎想像的是「平民規格」的畫面，但真摯的情感卻是無價。（圖／資料照／寶格麗提供）



創立三年的TODAY TODAY工作室，由三個九零後的創辦人組成，目前工作室有60％的案子是婚紗攝影，為許多人量身打造一輩子的重要紀念。創辦人品均、Nic認為新人們若要選擇婚紗攝影工作室拍攝婚紗照，除了事前做功課清楚每間工作室不同的攝影風格之外，「禮服與場景」的配合也是至關重要。

▲婚紗攝影工作室漸漸崛起，TODAY TODAY創辦人品均（左）、Nic（右）。（圖／TODAY TODAY提供）



品均說：「一般人看照片很漂亮就會存下來，表明想拍那樣的風格，但照片中的攝影風格很輕鬆，新娘的禮服卻很華麗，有珠鑽、刺繡的那種。」他認為其實好的作品要全部都對才好看，不過新人容易有盲點，這時他們就會用照片舉例說明，讓新人們理解其實她選擇的「清新風格婚紗照」中新娘的禮服也非常簡單。

▲要拍出清新風格的婚紗照，首先場景與禮服的配合至關重要，想營造出居家感，就不可能穿華麗婚紗。（圖／TODAY TODAY提供）



▲在海邊拍婚紗，穿簡單的禮服就有FU。（圖／TODAY TODAY提供）



▲品均指出，若要拍出清新風格的婚紗照，禮服選擇簡單之外，捧花的搭配可以選擇線條感強烈一點的感覺。（圖／TODAY TODAY提供）



Nic與品均一致認為「一張好的婚紗照，感情是最重要的」，除此之外就是整體的搭配，包括禮服、妝髮與地點的選擇，全部都對了才能成就一張幾十年都耐看的紀念。

▲禮服、地點的搭配得宜，才能成就一張耐看婚紗照。（圖／TODAY TODAY提供）



由於現代人走進工作室前，往往對每間攝影工作室不同的攝影風格有概念，因此選擇的同時，除了注重影像風格與整體造型的搭配外，另外一大重點就是「相信攝影師」，相信專業的建立，才能無礙溝通成品的風格。

▲婚攝工作室通常照片較注重「新人的互動」，拍出真實的情感最重要。（圖／TODAY TODAY提供）



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為此，他們也不斷精進自我，兩位大男孩跑去學插花，就是為了對影像中的捧花有更多概念，能給新人們更好的建議。

Nic與品均也堅持在前期溝通時，會先溝通新人期望的稱呼，正式拍攝時以親近的叫法，讓新人們放鬆，在互信基礎下拍攝，能捕捉更多真實的情感，而非對待每組客人都以「新娘」、「新郎」的稱呼，制式化的拍出每組婚紗照。

▲帶愛貓、愛犬一同入鏡，越來越流行。（圖／TODAY TODAY提供）