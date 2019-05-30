「化糞池一條裂縫」害死3人　父親救9歲女兒一起被毒殺

▲豬舍「化糞池一條裂縫」沼氣外洩害死3人，父親救7歲、9歲女兒卻一起被毒殺。（圖／翻攝自泰國Matichon）

記者趙蔡州／綜合報導

泰國博他侖府達莫縣發生一起離奇的父女死亡悲劇，當地一戶養豬戶35歲披拉帕29日晚間帶了2名女兒到養豬場工作，但最後卻紛紛陳屍在化糞池的篷布上面。警方調查後初步判定，疑似是小孩意外扯破了化糞池篷布，導致沼氣外洩讓2孩子中毒暈倒，披拉帕想要救人卻也跟著中毒，最後3人都氣絕身亡。

根據泰國《Matichon》報導，死者的36歲妻子艾拉婉表示，披拉帕事發當晚要到離家3公里遠的養豬場工作，9歲和7歲女兒也跟著爸爸一起出去玩，但3人卻遲遲沒有回家，她不放心就與親戚一起去找人，就發現披拉帕3人倒臥在豬舍的化糞池篷布上，他們立刻衝上去將人拉開，但3人早已經氣絕身亡。

警方調查後發現，現場化糞池的篷布出現一條裂痕，導致池內的沼氣不斷外泄，因此推測是披拉帕在打掃、餵飼料時，兩位年幼的孩子玩耍不小心扯破篷布，外洩的沼氣讓2名孩子中毒昏迷，披拉帕想要救援孩子卻失敗，反而也讓自己中毒昏迷，最後因為中毒時間過久不幸死亡，但詳細過程仍待調查。