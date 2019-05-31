男人對妳有好感的8個舉動　身體靠近、主動聊天，女生告白絕對成功！

編輯／Duke 圖／翻攝自IG@heybiblee、@skawngur、Unsplash

男女之間的曖昧關係，不是三言兩語就能夠解釋的，因為雙方總會擔心，如果我跟對方告白的話，他會不會喜歡我？所以今天就要來探討，女生究竟要如何知道，男方對妳有沒有意思，而且只需要了解以下8個舉動，就能夠輕易的判斷囉！

1.喜歡主動找妳聊天

不管他有多忙，每天一定都會主動找妳聊天，並且不管什麼類型的話題，他都會侃侃而談，因為他每天都在等妳的回覆！

2.肢體接觸

當一個男生很喜歡妳，但是妳們並沒有在一起時，男方就會有很多肢體接觸，像是走路時把妳拉回內側、搭肩、幫妳擦嘴巴等接觸，而他的意圖就是想要讓妳知道，他非常喜歡妳。

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3.每天送妳回家

如果妳們出去約會，男方一定會想盡辦法多跟妳相處，而最好的方案就是送妳回家，這樣不但有更多的時間，同時也能保護妳，所以有男生每天送妳回家的話，記得多多觀察他的表現哦！

4.時常讚美妳

喜歡一個人，什麼甜言蜜語都能說出口，所以他一定會用盡全力讚美妳，因為他希望妳能開心，畢竟，對他來說，妳就是最漂亮的。

5.希望吸引妳的目光

朋友聚會或活動場合，男方會努力的吸引妳的目光，並且喜歡表現自己，這種種原因，純粹是為了讓妳關注他的一舉一動。

6.關注妳的近況

現代網路發達，而且社交軟體相當多，這時男方就會利用這方面，盡可能的研究妳的興趣以及喜歡的事物，並於社交軟體中Tag妳，最後了解有關的近況，就有新話題可以跟妳聊了。

7.只看得到妳

喜歡一個人很容易看出來，尤其是一票朋友的聚會中，他的目光永遠都在妳身上，所以如果妳們在曖昧中，不妨考慮給他一個微笑，他會非常開心哦！

8.向朋友打聽消息

男方喜歡妳，卻沒有勇氣跟妳告白，這時他會就向妳身旁的朋友，打聽一些消息，像是妳喜歡什麼東西、怎樣的告白方式等，而他的目的，絕對是為了追求妳哦！

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