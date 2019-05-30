《冰與火之歌》捧紅哈士奇 紐西蘭人買後搞不定爆棄養

▲《冰與火之歌》裡的冰原狼，掀起人們飼養哈士奇的熱潮。(圖／翻攝自冰與火之歌臉書)

國際中心／綜合報導

甫落幕的奇幻「神」劇《冰與火之歌：權力遊戲》一度掀起人們飼養哈士奇的熱潮。但不瞭解哈士奇習性的狗主人往往在飼養之後因為難以招架而將狗狗棄養。紐西蘭一個慈善組織在該劇開播後，先後已收養了數百隻被遺棄的哈士奇。

艾特伍德(Michelle Attwood)女士2009年時在紐西蘭坎特伯雷創立了一個救援哈士奇的慈善組織。她表示，自從2011年4月《冰與火之歌》開播後，她的機構每年都會收到數百隻被棄養的哈士奇。

《冰與火之歌》劇中有一種叫做「冰原狼」(Direwolf)是的動物。哈士奇在協助拍攝後儼然成為「冰原狼」的現實化身。艾特伍德表示：「電視劇的火紅效應讓狼犬類狗狗變得非常受歡迎，尤其是哈士奇。」

但哈士奇作為寵物並不容易被飼養。艾特伍德解釋，哈士奇需要大量的運動，如果對牠們放任不管，哈士奇得不到充足的運動，就會產生消極情緒，想方設法跑出去。她說，目前機構裡有53隻哈士奇都是人們在購買不到6到18個月內棄養的。

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▲《冰與火之歌》裡的冰原狼。(圖／翻攝自冰與火之歌臉書)

艾特伍德說，她希望紐西蘭政府能夠效照瑞士的法律，對寵物的培育者和狗主人有更嚴格要求。瑞士法律規定，養寵物的人必須正式註冊，接受一系列培訓後才能飼養寵物。

還有的是，一些哈士奇是被未經認證的培育者飼養的。這些培育者強迫狗狗過度繁殖，更經常讓牠們牛活在條件惡劣的環境裡。艾特伍德希望政府能夠禁止這些不良做法，對違法者處以3萬紐幣(約新台幣60萬元)的罰款。

▲真實生活裡的哈士奇。(圖／shutterstock圖庫)