WHO宣布將「跨性別」除病化　2022年正式生效

▲世界衛生組織（WHO）2019年5月25日通過表決，正式將「跨性別」自國際疾病分類表中除名。（圖／翻攝自Human Rights Watch／Twitter）

國際中心 ／綜合報導

世界衛生組織（WHO）25日在瑞士日內瓦表決通過，要將「跨性別」從國際疾病分類表中除名，從此跨性別問題不再被歸類為精神和行為障礙。修改後的ICD-11版本則將於2022年1月1日正式生效。

據《時代雜誌》報導，人權觀察組織（HRW）指出，部分國家採用舊版ICD（國際疾病分類標準），將「跨性別」框架於精神疾病的「性別認同障礙」進行歧視政策，要求跨性別人士獲得法律認可前，必須接受診斷和醫療程序，此外，在更換相關證件名字和性別時，也被要求進行「性別障礙」的診療。

WHO表示，去年6月發布的ICD中，「跨性別」從原本隸屬於精神疾病的「性別認同障礙」，改歸類成性健康條件（sexual health conditions）中的「性別不一致」（gender incongruence），今年則正式表決通過要將「跨性別」從國際疾病分類表中除名。

ICD-11團隊瑞吉（Jack Drescher）博士表示，大量數據顯示，將跨性別和精神障礙連結在一起，徹底汙名化及侵犯到跨性別者的人權，並影響到他們的法律地位。各界支持LGBT的組織也表示，希望跨性別者能夠在擺脫精神疾病的汙名下獲得醫療援助。

LGBT事務主任瑞（Graeme Reid）稱，WHO這項決定有讓全球跨性別人士獲得解放的作用，並呼籲各國政府應調整國家疾病系統，正式修改過時的政策。

▼人權觀察組織（HRW）針對「跨性別」自國際疾病分類表中除名表示歡喜。（圖／翻攝自Human Rights Watch／Twitter）