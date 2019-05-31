求復合遭拒…前男友傳性愛影片給同事　2兒媽不堪壓力上吊自殺

▲向已婚前女友求復合不成，男子憤而外流兩人性愛影片。（示意圖／翻攝pixabay）



國際中心／綜合報導

拍攝性愛影片或許是部分情侶間的情趣，但是分手後往往成為攻擊的利器。西班牙一名已婚婦女因拒絕與前男友復合，前男友竟惱羞成怒，將當年兩人拍的性愛影片傳給女生的老公，甚至也傳給了女生的同事，影片開始四處流傳。最後這名婦女不堪壓力，選擇上吊自殺留下分別才4歲與9個月大的孩子。

家住西班牙埃納雷斯堡（Alcala de Henares）現年32歲的盧比歐（Veronica Rubio）與丈夫育有兩名4歲與9個月大的孩子。前段時間她的前男友跑來要求復合，遭到拒絕後惱羞成怒，就到處傳送當年兩人一起拍攝的性愛影片，包含盧比歐的丈夫、同事都有收到。根據盧比歐的公司表示，當時不堪壓力的盧比歐有與人資主管求援，公司理解情況後鼓勵她報警，卻被盧比歐拒絕。

隔沒幾天，盧比歐被發現在自家上吊。該公司員工也發起抗議，認為公司沒有妥善進行性騷擾的協議，也沒有啟動該有的幫助機制。西班牙警方表示，已經針對這起案件展開調查。

▼該名男子甚至將影片傳至色情網站。



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