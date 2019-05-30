歷盡滄桑一毛巾　在太空漂浮10年　終獲俄太空人回收

▲俄羅斯太空人奧夫奇寧在國際大空站外面作業時的畫面。(圖／NASA)

國際中心／綜合報導

俄羅斯太空人科諾年科(Oleg Kononenko)與奧夫奇寧(Alexey Ovchinin)周四(29日)成功完成任務，並且回收了一條在國際太空站(ISS)外面漂浮了10年的毛巾。

外媒報導，莫斯科時間5月29日18點42分，科諾年科與奧夫奇寧走出太空站艙門，執行任務，並於30日凌晨12點43分回艙，整個過程持續6小時1分鐘。俄羅斯航太集團的官網對這次太空任務進行了直播。

執行任務期間，兩名太空人還回收了一條已經在太空站外漂浮長達10年的毛巾。據了解，該毛巾是用來擦拭太空人出外作業時太空衣上累積的髒污，大約10年前不小心被俄羅斯太空人遺留在外太空。兩名太空人將毛巾放入專門的盒子，之後將帶回地球，交給專家研究。

之前報導，俄羅斯太空人這次任務主要是為了在「搜索號」小型試驗艙及「曙光號」功能貨艙之間的通道安裝扶手。他們還取下了「搜索號」上的實驗設備。該設備用於研究太空飛行、以及研究太空站外殼上的細菌對外殼微小裂痕的影響。

另一方面，太空人也對軌道艙舷窗進行清理，以及在太空站外殼上取樣。