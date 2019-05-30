藍鯨再起？！網路出現新「死亡遊戲」　國中生活活把人勒昏超嗨

▲西班牙警方在推特上對家長和青少年提出警告。（圖／翻攝自Twitter／Policía Local de Granada）

國際中心／綜合報導

在青少年間風行的自殺遊戲「藍鯨」(Blue Whale)出現後，西班牙警方近來在網路上又發現新的死亡遊戲(Game of Death)風潮，有國中生故意在鏡頭前對同學勒頸，以讓對方失去意識、昏迷受苦為樂，該事件目前已引起當局注意，並對附近學校及學生提出警告。

英國《鏡報》報導，近來在網路上流傳一支恐怖影片，據稱拍攝地點位於西班牙南部格拉納達市(Granada)。影片中可看到，一名約14、15歲男學生對另一名同學進行勒頸惡作劇，但把對方勒到昏迷倒地、甚至引發痙攣，他和拍攝影片的人還在旁邊哈哈大笑，把人命當成兒戲。

影片在網路上獲得許多人轉發，幸好影片中受害男學生後來成功醒來，當地警方擔心因此引發模仿風潮，特地在推特上宣導，「如果有人玩火，最後就會落得被燒傷的下場，而玩死亡遊戲的人，最後很有可能真的殺人，讓一個人腦部缺氧，會導致癲癇發作等不可挽回的腦損傷，甚至死亡，這不是遊戲，也不是文雅行為。」