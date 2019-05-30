IKEA臥室產品降價30%！雙人被套組9百有找、獨立筒床墊不到7千元

▲IKEA部分臥室品項降價啦，最高幅度約30%。（圖／IKEA提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日炎炎正好眠，瑞典家具業者IKEA針對即將來臨的夏天，對旗下部分臥室品項調降售價，包括寢具組、床墊、床架與相關臥室居家小物跟家具都有，最高降幅達30%，原價近9,000元的獨立筒床墊，也降價至6,990元，雙人純棉材質的被套組，原價破千元，現在899元就能帶回家。

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▲HÖVÅG獨立筒系列床墊，售價6,990元起跳。

位處亞熱帶氣候的台灣，每到夏天便有連續數日的30度高溫，許多民眾選擇不外出在家休息，床寢也成為重要「休閒配件」，IKEA近期針對臥室居家相關商品推出降價，售價比去年更划算，建議想在春夏想重新佈置居家民眾可以參考。

一向給人價格不斐的獨立筒雙人彈簧床墊，HÖVÅG系列床墊厚度達24公分，150Ｘ190公分的尺寸，足夠睡2個人，且翻身或改變姿勢時不會互相影響，去年售價8,790元，今年則調降至6,990元起；厚度26公分的FLEINVÄR獨立筒彈簧床墊，也從去年9,590元的價格，調降到8,990元。

▲FLEINVÄR獨立筒彈簧床墊。

此外，臥室家具包括化妝台、床框、寢具櫃等，也調降400元至4,910元，其他居家用品包括寢具、記憶泡棉枕、涼被降價金額約在200元至400元間。

▲ÄLVÄXING雙人被套組深藍色，原價1,099元，降價後899元。

IKEA表示，想挑選一張最適合自己的床墊，最重要的就是要親自試躺，因為不同的體重、習慣的睡姿及軟硬度偏好等都會影響床墊的選擇，試躺時模擬睡前的狀態，感受躺下後床墊是否能支撐脊椎，讓肌肉放鬆再做選擇。

桃園長庚紀念醫院睡眠中心臨床心理師吳家碩建議，睡前養成固定的睡眠儀式，可以做些靜態、放鬆、以及可隨時中斷的活動，像是泡澡、看輕鬆書籍、抒寫日記等，讓身心慢慢準備放鬆下來再入睡，會幫助增進睡眠品質。