少女時代太妍私下「愛用品清單」公開！洗面乳、睫毛膏都三百元有找

編輯／Ann 圖／탱구TV截圖、商品官網

少女時代隊長太妍常常不定時更新自己的 YouTube頻道，近期最新的 Vlog則是分享自己日常生活中，購買美妝品的片段，超真實的素顏模樣讓粉絲又驚又喜，就連購物清單也親民到不行，原來大明星太妍愛用這些！

少女時代隊長太妍一向親民，私下也總是素顏露面，在最新的 Vlog中，她頭戴鴨舌帽、口罩，蹲在美妝店的小角落研究化妝品，超樸素模樣和你我一樣。如果在路上看到這個身影，絕對認不出是太妍，不過抬起頭時，還是美到窒息呢。更重要的是，她的購物清單也一併公開，大家快手刀跟上。

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1. 專科 超微米潔顏慕絲 NT$219

這款洗面乳堪稱平價界的第一名，相信不少粉絲都使用過，一壓就有彈性細緻的濃密蠶絲蛋白泡泡、洗出柔滑水潤的素淨肌，添加雙重玻尿酸，滋潤乾燥肌。而且台灣賣的還比南韓便宜，所以沒有用過的水水們快點跟上。

2.lilybyred眼線筆、睫毛膏

從Vlog中就能發現，太妍抓了一把lilybyred的商品，還一邊說是買給媽媽的，自己也非常喜歡。Lilybyred的眼線筆、睫毛膏都是防水抗暈染，在夏天使用不擔心流汗，已經成為韓妞的最愛。

太妍選擇的眼線筆色號是#1霧黑色、#3核桃棕（NT$215），而且不論是筆觸或是上色程度都極佳，筆頭很細也不用擔心失手，新手不妨試用看看。另外太妍購買的是#5黑棕色的睫毛膏（NT$205），色彩比起黑色柔和，同時根根分明不暈染，適合淡妝的女孩們。

3.peripera霧面印記唇釉 NT$389

太妍愛用唇釉就是它，還在影片中特地蹲下尋找許久，最後才選擇了peripera唇釉的#01紅色印記以及#03暖粉印記。其實兩種色號都十分顯白，另外3號色屬於今年最流行的珊瑚橘，而且唇釉不沾杯，適合不愛補妝的女孩們使用。

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